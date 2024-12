ELCV exibe filmes contemplados pela Lei Paulo Gustavo nesta quinta

A Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André (ELCV) exibe nesta quinta-feira (5), a partir das 18h, três filmes que são frutos de projetos contemplados com recursos da Lei Paulo Gustavo disponibilizados via Santo André. As produções “Eduarda Aguiar”, “Mordaça” e “Sala de Reboco” terão exibição com entrada franca, no equipamento cultural A Casa (localizado na Avenida Industrial, 1.740, bairro Campestre).

Quem abre a programação é o curta-metragem documental “Eduarda Aguiar”, que conta a história da ex-dançarina de TV e bailarina de Santo André que levou a dança para dentro da comunidade do Jardim Elba. Nascida em 1960, Eduarda começou a fazer sucesso ao integrar o corpo de dançarinas de programas como o ‘Canta Viola’ e ‘Clube do Bolinha’, na década de 80. Depois de se tornar referência na comunidade, Eduarda transformou a garagem da casa de sua mãe em sua primeira escola de dança, e para algumas meninas, um espaço de mudança de vida. A produção é de sua filha Natássia Vitale.

Na sequência, a programação traz o curta-metragem “Mordaça”, filme que homenageia a vereadora carioca e ativista dos direitos humanos Marielle Franco, assassinada em março de 2018, e também todas as vítimas de tortura do Brasil. O filme tem direção de Felipe Gomes.

O filme “Sala de Reboco”, da diretora Cynara Thomaz, encerra a programação. O documentário aborda a representatividade de mulheres no forró e a luta contra o machismo. É através do relato das musicistas Neide Nazaré, Fran Nóbrega, a cantora e sanfoneira Juliana Lima, a cantora e compositora Nanda Guedes, a produtora Cultural Andressa Ferri e o empresário Paulinho Rosa, que a produção retrata a dimensão do eco das mulheres do passado no legado refletido na expressão das mulheres de hoje.

Após a exibição de cada filme haverá uma conversa com a diretora ou o diretor.

Lei Paulo Gustavo – A Lei Federal Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022, mais conhecida como Lei Paulo Gustavo, foi criada com o objetivo de incentivar e apoiar o setor cultural no enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19.

Em 2023, o Ministério da Cultura repassou para o município de Santo André R$ 5.261.380,41, que distribuiu o recurso por meio de quatro editais, com cerca de 660 inscritos e 177 proponentes contemplados. Neste ano, a Prefeitura de Santo André lançou novo edital que disponibilizou um montante residual de R$ 650 mil para o setor audiovisual.

Todas as ações desenvolvidas para a Lei Paulo Gustavo na cidade são realizadas em parceria pela Secretaria de Cultura com o Grupo de Trabalho (GT) do Conselho Municipal de Políticas Culturais.

Serviço

Exibição de filmes contemplados pela Lei Paulo Gustavo

Data: 5/11 (quinta-feira), às 18h

Local: A Casa

Endereço: Avenida Industrial, 1.740 – Bairro Campestre

Filme: Eduarda Aguiar

Duração: 30 minutos.

Direção: Natássia Vitale

Indicação: 16 anos

Filme: Mordaça

Diretor: Felipe Gomes

Duração 15 min

Indicação: 16 anos

Filme: Sala de Reboco

Direção: Cynara Thomaz

Duração: 25 min

Indicação: 16 anos