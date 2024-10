ELCV de Santo André abre inscrições para oficinas de outubro

A Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV) de Santo André iniciou as inscrições para suas oficinas gratuitas deste mês de outubro. As aulas serão realizadas na sede da escola, localizada no equipamento A Casa, que fica na Avenida Industrial, 1.740. Confira a programação.

Oficina Direção e Edição de Cinema (Aula Prática com Bruno Carneiro) – Para quem quer aprender as principais técnicas de direção e edição de cinema na prática, gravando e editando cenas inspiradas em grandes filmes, a aula prática será realizada no dia 9 (quarta-feira), das 18h às 22h.

Para fazer a inscrição, os interessados devem enviar email para [email protected] com nome, telefone e endereço.

A oficina, fruto da parceria da ELCV e Pontos MIS, está concentrada em uma aula de quatro horas e é destinada a jovens e adultos amantes do cinema, profissionais de áreas ligadas a audiovisual em início de carreira e interessados em geral. São 30 vagas disponíveis e não é necessário conhecimento prévio.

Oficina “Stop Motion Baixa Renda: Filme de Tudo” – Os interessados em participar da oficina “Stop Motion Baixa Renda: Filme de Tudo” têm até o dia 9 para se inscrever através do email: [email protected]. Os candidatos devem enviar nome completo, endereço, telefone e escrever no assunto: stop motion. As aulas serão realizadas de 9/10 a 4/12 (às quartas-feiras), das 15h às 18h.

Esta oficina, com a cineasta e arte educadora Larissa Cunha, conhecida artisticamente como Pitocs, tem a proposta de mergulhar no universo do stop motion usando materiais cotidianos e de reaproveitamento. A ideia é criar ou explorar o ambiente ao redor, reconhecendo e coletando os personagens para as histórias. A turma também irá construir corpos articulados, montar cenários, fotografar, trabalhar a iluminação e editar os filmes.

Ao final dessa experiência, as obras serão exibidas em uma exposição.

A oficineira Larissa Cunha é cineasta e arte educadora, trabalha com edição de vídeos e fotografia especialmente para clipes e filmes musicais. Realizou diversas oficinas culturais como diretora de animação. Participou do filme de animação “Vanessa Correa” como produtora de storyboard e criadora de bonecos articulados, cenografia e figurino. Também atuou na qualidade de pesquisa e desenvolvimento de moodboard na animação “A monstra do armário”. Foi artista educadora em instituições como Sesc Guarulhos e Jundiaí.

Oficina de Documentário – Para participar dos quatro encontros, sempre às sextas-feiras (de 18/10 a 8/11) na ELCV, os interessados devem realizar as inscrições através do link https://bit.ly/oficinadedocumentario.

A Oficina de Documentário, ministrada por Bruno Badain, explora o cinema direto, retratando a realidade de forma espontânea, e destaca o uso de celulares como ferramenta criativa para documentários. Combinando teoria e prática, os participantes desenvolverão suas próprias narrativas, desde a ideia até a edição, utilizando recursos simples e acessíveis.

Bruno Badain é produtor, diretor, fotógrafo e montador, com uma carreira consolidada desde 2004. Com vasta experiência na produção de documentários para cinema e TV, videoclipes e vídeos publicitários, dirigiu o premiado curta-metragem “Nervo Errante” e o longa documental “Futebóis”, que será lançado em 2024.

A oficina faz parte do projeto “Sangue e Suor”, contemplado pelo edital Lei Paulo Gustavo 2023 de Santo André, que tem como objetivo a produção de um curta-metragem documental.

