ELCV abre inscrições para oficina online de direção documental e cine debate Vozes Femininas

A ELCV (Escola Livre de Cinema e Vídeo) de Santo André está com inscrições abertas para mais duas atividades neste mês de dezembro: a Oficina de Direção Documental com Tarsila Araújo e Marcelo Mello, no dia 10 (terça-feira), e o cine debate Vozes Femininas com Camila Coradette, no dia 11 (quarta-feira).

No dia 10, das 19h30 às 22h30, acontece virtualmente a Oficina de Direção Documental, a qual busca fomentar de forma prática a direção de filmes documentais. E os diretores Tarsila Araújo e Marcelo Mello buscarão propor isso por meio do compartilhamento da experiência utilizada na produção do documentário “Os Ruminantes”.

Serão abordadas as diversas etapas da direção documental como pré-produção, captação de imagens e pós-produção. Haverá ainda um enfoque especial das técnicas investigativas e das abordagens junto aos entrevistados pelo filme.

O objetivo do curso é possibilitar o aprendizado da função de diretor de cinema documental, abordando as questões fundamentais: a autoria, o estilo, o dispositivo de filmagem, tema e a narrativa. O público-alvo são alunos e professores de instituições de ensino superior, estudantes de cinema, audiovisual, jornalismo e outros interessados – não é necessário ter conhecimentos específicos prévios.

A oficina é gratuita, online (por meio da plataforma Zoom), conta com tradução em Libras e tem vagas limitadas. Inscrições pelo link https://elcv.art.br/santoandre/calendr_detalhe.php?id_sub=25 . Este projeto é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e o Governo Federal, por meio da Ministério da Cultura e a Lei Paulo Gustavo.

Já no dia 11, a partir das 19h30, no Espaço A Casa (Avenida Industrial, 1.740 – Bairro Campestre), será realizado o cine debate Vozes Femininas, sob comando da cineasta, roteirista, diretora e produtora Camila Coradette. A atividade consiste na exibição de curtas-metragens com protagonismo feminino, com posterior discussão sobre os temas retratados nas obras.

Tem como objetivos promover à população do ABC acesso aos produtos culturais, oferecendo, assim, uma atividade de lazer, mas também composta por teor reflexivo crítico, além do reconhecimento dos espectadores nas obras expostas, de maneira que, pela exibição em conjunto com a discussão posterior, o público consiga fazer paralelos com as situações retratadas e com as soluções indicadas nos filmes.

Serão aproximadamente 30 vagas disponíveis, com classificação etária a partir dos 14 anos. As inscrições podem ser feitas por meio do link https://elcv.art.br/santoandre/calendr_detalhe.php?id_sub=26 .

Esta agenda integra a parceria da Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André e o MIS – Museu da Imagem e do Som do Estado de São Paulo através do Programa Pontos MIS.