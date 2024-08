Elaine Mickely detalha como foi cerimônia de despedida de Silvio Santos

Elaine Mickely, 44, contou sobre a cerimônia de despedida de Silvio Santos, que morreu aos 93 anos no último sábado (17). O relato foi divulgado pela revista Quem.

Ela disse que se emocionou com a cerimônia que seguiu as tradições judaicas. “Parece que estava vivendo um filme, não parecida a realidade. No momento da cerimônia, eles falam para algumas pessoas jogarem com a pá um pouquinho da terra. Eu me emocionei com o Cesar jogando, os familiares e os amigos próximos. O Carlos Alberto também, muito emocionado”, declarou.

Elaine Mickely destacou que homens e mulheres ficaram separados e enalteceu o dono do SBT. “Ele tem um símbolo muito forte para a nossa família. Comecei a minha carreira no SBT, fazendo figuração e elenco de apoio para o Carlos Alberto de Nóbrega. O Cesar fala que até hoje se emociona todas as vezes que entra na estradinha do SBT, ele se emociona pela grandiosidade que foi Silvio Santos, pelo legado que ele está deixando.”