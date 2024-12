EJA de Santo André gradua mais de 600 alunos em 2024

A Prefeitura de Santo André realizou nesta quinta-feira (5) a formatura de 608 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O evento realizado no Clube Atlético Aramaçan reuniu familiares e amigos dos alunos, criando momentos de muita emoção.

Eduardo Merlino/PSA

“O baile de formatura é muito mais do que uma simples festa. Ele é um marco, um encerramento de uma jornada. Essa conquista de ter conseguido se formar. Portanto, é um evento de extrema importância, porque é um momento onde todo mundo se diverte, consegue rir de todas as dificuldades enfrentadas durante esse percurso”, pontuou o professor de EJA I César Lopes de Oliveira Gregório.

A aluna Alicélia Lira Stockmanns Romero, de 44 anos, comemorou a conquista. “É um passo muito importante que eu estou dando na minha vida. Ter pessoas aqui assistindo esse meu desenvolvimento me ajuda a crescer ainda mais. Esta é uma noite maravilhosa e especial para homenagear nós alunos que estamos nos formando”, afirmou a estudante, que se formou no Centro Público de Formação Profissional (CPFP) Júlio de Grammont.

Aos 57 anos, Aparecida de Fatima de Jesus Teixeira Reis, também aluna do CPFP Júlio de Grammont, deixa um recado aos que precisam retomar os estudos, independentemente da idade. “Superar cada passo é maravilhoso. É uma etapa importante, é uma coisa muito significativa pra gente”, pontuou.

As aulas da Educação de Jovens e Adultos são realizadas em 18 Emeiefs (Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental) e cinco Centros Públicos de Formação Profissional. Nos Centros Públicos (EJA I e EJA II) e em cinco Emeiefs (EJA II), o ensino fundamental está integrado ao ensino profissionalizante (EJA FIC), ou seja, nestas unidades os alunos além da elevação de escolaridade, também recebem certificação profissionalizante.

Matrículas EJA – A Secretaria de Educação está com inscrições abertas para munícipes que pretendem voltar aos estudos e ingressar na Educação de Jovens e Adultos. As matrículas serão realizadas de 3 de janeiro a 30 de setembro de 2025 para EJA I, que compreende do 2º ao 5º ano.

Já para a EJA II, que corresponde ao ensino fundamental II do 6º ao 9º ano, as matrículas começam no dia 3 de janeiro de 2025 e seguem até 30 de setembro de 2025.

Para fazer matrícula é necessário procurar a unidade com EJA mais próximo da residência com os seguintes documentos: cópia do RG, comprovante de endereço e histórico escolar. Caso a pessoa não possua histórico escolar, a escola auxiliará na busca das informações necessárias.

Os interessados devem entrar em contato pelos telefones (11) 4468-4296 ou (11) 4468-4297 ou na unidade escolar com EJA mais próximo de casa. Mais informações no site http://santoandre.educaon.com.br/eja/