Égua é resgatada após cair em buraco durante forte chuva no Distrito Federal

O Assentamento 26 de Setembro, um dos maiores assentamentos informais do Brasil em termos de área territorial, foi o cenário de um incidente notável nesta terça-feira (21). De acordo com dados do Censo 2022, juntamente com o Sol Nascente e Morro da Cruz I e II, essa localidade no Distrito Federal abriga algumas das favelas mais extensas do país.

Durante uma forte tempestade que atingiu a região, uma égua que puxava uma carroça ficou presa em uma cratera formada na via pública. Os bombeiros informaram que o buraco tinha aproximadamente 2,5 metros de profundidade e a água da chuva submergiu parcialmente o animal. Um vídeo do momento mostra a égua com a água até o pescoço, enquanto moradores e seus proprietários se esforçavam para mantê-la à tona até a chegada das autoridades.

Felizmente, a equipe de resgate conseguiu salvar a égua, que foi encontrada em boas condições de saúde e devolvida ao seu proprietário. O incidente ocorreu em uma das principais avenidas do Assentamento 26 de Setembro, que, como muitas ruas na área, carece de pavimentação adequada.

A previsão do tempo para os próximos dias no Distrito Federal indica continuidade das chuvas. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) alertou para chuvas isoladas acompanhadas de nuvens densas até sábado (25), além da possibilidade de ventos fortes variando entre 40 e 60 km/h. As precipitações devem se concentrar nos períodos da tarde e da noite.