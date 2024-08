Edvaldo Santana faz show no Sesc Belenzinho

No dia 8 de setembro, domingo, às 18h, o Sesc Belenzinho apresenta o show do violonista e cantor Edvaldo Santana. Os ingressos custam R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada) e R$ 18 (Credencial Sesc) e podem ser adquiridos no portal sescsp.org.br e nas bilheterias físicas das unidades do Sesc SP.

Show do novo disco com canções inéditas do cantor e compositor, gravado no formato online em diversos estúdios da capital e do interior de São Paulo, e que traz no repertório composições criadas nos últimos 4 anos. No setlist os temas são diversos e coerentes com as ideias que aguçam a sensibilidade do artista, sendo possível perceber o suingue africano.

O álbum reflete musicalmente a obra peculiar que o artista desenvolve, é possível perceber seu flerte com a jovem guarda nas canções (Cigarrilho e Coragem e Medo), assim como é bom se deliciar com a fusão do samba, bolero, blues em, (Mão de obra Mexicana e Verbete) é sútil a suingada reggae xote de Dona Menina, como é libertadora a magia de O Sol, country urbano, que nos faz acreditar na Reserva de Alegria.

Além das canções inéditas uma das novidades do álbum é a democratização dos arranjos, que foram produzidos pelos músicos, (Reinaldo Chulapa, Daniel, Szafran, Luiz Waack), sob sugestões de Edvaldo Santana, cada um construiu três arranjos em média para o álbum, trazendo olhares diferentes quando absorvidos pela obra.

Serviço

Show: Edvaldo Santana

Dia 8 de setembro de 2024. Domingo, às 18h.

Valores: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 18,00 (Credencial Sesc).

Ingressos disponíveis somente nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Teatro (374 lugares). Classificação: 12 anos. Duração: 90 min.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000, Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metrô Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)