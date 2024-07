EDUKA, musical da Banda Mirim sobre educação, volta a São Paulo

A premiada Banda Mirim retorna a São Paulo para uma temporada relâmpago e gratuita de EDUKA, uma imersão musical e poética no universo da educação e do aprendizado. A montagem poderá ser vista no Teatro Paulo Eiró de 15 a 18 de agosto, através da Lei Paulo Gustavo, com agendamento para escolas nas sessões dos dias 15 e 16, quinta e sexta.

Segundo o diretor e dramaturgo Marcelo Romagnoli, o espetáculo fala da grande escola que é a vida, de como aprender um com o outro. “EDUKA gira em torno do aprendizado, das relações, da vontade de agir. Tudo atravessado por muita música ao vivo”, explica.

A narrativa acompanha um grupo de colaboradores que se reúne em uma sala de aula abandonada, onde encontram um boneco de madeira. “Eles aceitam a tarefa de reconstruir o local, trocam conhecimentos, aprendem e ensinam ao mesmo tempo”, conta Romagnoli.

A encenação, inspirada pelo artista polonês Tadeusz Kantor, é um musical com canções e trilhas originais executadas ao vivo. A diretora musical Tata Fernandes destaca que as músicas foram compostas durante a pesquisa de três anos e refletem a amplitude e riqueza do processo de aprendizagem.

“A sonoridade tem influência de todos os cantos do mundo, desde o suingue africano até a brasilidade pop, como o rap”, ilustra Fernandes.

O mundo é nossa escola

Várias formas de educar nortearam a montagem. “Vamos de Platão a Paulo Freire e muitas inspirações de Piaget, Montessori, Pitágoras, a pedagogia Waldorf, Escola Nova e outras estão espalhadas poeticamente pela dramaturgia”, explica o diretor.

O maior desafio foi converter essa vasta informação para o ambiente simbólico do teatro e da música, comunicando com todos os públicos. “A criança e o adulto da plateia acompanham uma narrativa solar, alegre e dinâmica.”, conclui o diretor.

Sinopse

A Banda Mirim apresenta EDUKA, um mergulho sonoro e poético pelo universo da educação. Fruto de três anos de pesquisa, o espetáculo é para todas as idades e gira em torno do aprendizado, das relações, da vida e da vontade transformadora de agir, através de uma grande metáfora escolar atravessada pela música ao vivo.

Ficha técnica

Dramaturgia e Direção: Marcelo Romagnoli. Direção Musical: Tata Fernandes. Com: Alexandre Faria, Cláudia Missura (ou Thiago Amaral), Edu Mantovani, Lelena Anhaia, Nina Blauth, Nô Stopa, Olívio Filho, Simone Julian e Tata Fernandes. Cenário e Luz: Marisa Bentivegna. Figurino: Chris Aizner. Boneco: Polerito Arts – Paul Zanon. Cenotécnico: Edilson Quina. Objetos de Cena: Maria Piedade. Costura: Judite de Lima. Som: Ernani Napolitano e Adriana Viana. Contrarregragem: Daniel Roque e Isabella Neves. Provocações: Cristiane Paoli Quito. Intérprete de Libras: Fabiano Campos. Audiodescrição: Ver com Palavras. Assessoria de Imprensa: Adriana Balsanelli. Assistente de Produção: Leandro Garcia. Produção e Design: Andrea Pedro. Realização: Governo do Estado de São Paulo, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Serviço:

Espetáculo EDUKA com a Banda Mirim.

Dia 15 de agosto, quinta – 20h30 – sessão com agendamento para escolas pelo telefone 11 99949-1935.

Dia 16 de agosto, sexta – 10h30 e 14h30 – sessões com agendamento para escolas pelo telefone 11 99949-1935.

Dia 17 de agosto, sábado – 16h e 21h.

Dia 18 de agosto, domingo – 16h e 19h.

Ingressos: Entrada Gratuita. Retirada de ingressos na bilheteria do teatro 1 hora antes das apresentações.

Acessibilidade: Libras em todas as sessões. Audiodescrição nas sessões do dia 16/08, sexta, às 10h30 e 14h30 e no sábado 17/08 na sessão das 16h.

Duração: 60 minutos.

Classificação: Livre.

Teatro Paulo Eiró

Av. Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro – São Paulo

Telefone: (11) 5546-0449. Próximo ao metrô Adolfo Pinheiro, linha lilás.