Educando com Visão entrega 330 óculos para alunos das escolas municipais de Santo André

A Secretaria de Educação de Santo André entregou gratuitamente 330 óculos para alunos matriculados em escolas municipais. Os estudantes fazem parte do programa Educando com Visão, que identifica durante o ano letivo crianças que possuem alguma dificuldade para enxergar. A ação ocorreu no último domingo (27), na quadra do Camp Piero Pollone, no Jardim Ana Maria.

As crianças que participaram do projeto foram indicadas por professores e equipes gestoras das Emeiefs (Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental), que recebem treinamento específico para identificar os estudantes com problemas de visão e encaminhá-los para as forças-tarefa do programa.

“Estamos na fase final do projeto Educando com Visão, iniciativa que começou lá atrás em parceria com as secretarias de Educação e Saúde e o Rotary. O prefeito Paulo Serra comandou essa iniciativa e estamos entregando mais de 300 óculos para as crianças de toda a nossa rede municipal de ensino, promovendo saúde ocular, que é muito importante para a melhoria do rendimento escolar das nossas crianças”, destacou o secretário de Educação, Almir Cicote.

Desde sua criação, em 2004, o Educando com Visão já realizou mais de 6 mil exames oftalmológicos e auxiliou na correção de problemas visuais de aproximadamente 4 mil crianças. A iniciativa tem apoio do Rotary Club Santo André Norte, que participa de toda a execução do programa e da aquisição dos óculos, com os recursos arrecadados durante a Festa Alemã.

Os óculos foram entregues nominalmente para cada criança e no próprio ginásio já foram feitos os ajustes para que a peça fique firme na cabeça de cada aluno.