Educadora dá dicas de como ir bem na prova do Enem

Quando o estudante chega no Ensino Médio, ela trabalha muito a questão da escolha do caminho de vida e fortalecendo esse processo ajudamos o aluno a chegar no fim do terceiro ano com recursos não somente pedagógicos, mas também socioemocionais e emocionais para que ele lide melhor com a prova do Enem. Por isso alguns pontos são fundamentais para essa preparação antes da prova. São eles:

Organização. Saber se organizar e priorizar as demandas é fundamental. É preciso ajeitar a agenda para que caiba tudo – os momentos de lazer, com a família, amigos e o estudo. Cabe à escola dar todo esse suporte para o aluno que quer ir além do Enem. E precisa estar preparado para dias antes da prova não bater o desespero. Participação de grupos de estudo. Grupos de estudos monitorados por professores para que os alunos possam se aprofundar e ter ajuda com conteúdo mais complexo podem dar mais segurança e experiência com as possíveis questões que possam cair na prova. E ajuda na revisão final, antes do exame. Ampliar o repertório de conhecimento. Esse ponto é fundamental, já que a redação tem um peso de mais de 20% no Enem. Além disso, as questões de Matemática, que também têm forte peso na nota final, precisam estar no alvo de quem quer se destacar. Apostar em simulados. É preciso fazer simulados para que a prova do Enem não seja “nenhuma surpresa” para o aluno. Entender a pontuação da prova. O Enem usa a TRI (Teoria de Resposta ao Item), metodologia que também é usada em grandes exames ao redor do mundo. E se o aluno souber como ela funciona, pode fazer a diferença na pontuação final. Começar a prova pelas questões mais fáceis. Muitos alunos se perdem no tempo da prova focando em questões mais difíceis, sendo que o grande pulo do gato está na leitura inicial de toda a prova, respondendo as questões mais fáceis, que podem ter sua resposta já na ponta da língua enquanto fazem a averiguação das perguntas.