Educação SP recebe inscrições para 10 mil vagas do programa BEEM nesta terça (18)

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) abre nesta terça-feira (18) as inscrições para vagas do programa BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio). São 10 mil oportunidades para estudantes das 2ª e 3ª séries matriculados no itinerário de formação técnico profissional do Ensino Médio em escolas da rede estadual. O período de cadastro vai até 16 de março no site.

Os estudantes serão admitidos na condição de estagiários, nos moldes da Lei de Estágio Federal nº11.788/08 (Lei de Estágio). Para isso, deverão cumprir uma jornada entre 12 e 20 horas semanais. Os valores das bolsas variam de R$ 422,03 a R$ 851,46, de acordo com o curso e a carga horária.

O edital de seleção e a tabela com a lista de cursos e bolsa-auxílio estão publicados no Diário Oficial do Estado na edição de 13 de fevereiro.

“O principal objetivo do programa BEEM, Bolsa Estágio de Ensino Médio, é dar aos nossos estudantes do ensino técnico a primeira oportunidade no mercado de trabalho e conectar o conteúdo dos nossos cursos profissionalizantes ao que é demandado pelos empregadores”, explica o coordenador pedagógico da Secretaria da Educação, Daniel Barros.

Seleção e requisitos dos candidatos

Os alunos selecionados vão atuar em empresas parceiras, de acordo com o perfil do candidato, curso matriculado e horário das aulas. O pagamento da bolsa será feito pela Seduc-SP por um período de seis meses e incluirá o seguro contra acidentes pessoais dos estudantes.

Nesse período, as empresas serão responsáveis por fornecer auxílio transporte e dispor de um profissional, com formação ou experiência na área de conhecimento do curso técnico, que atuará como supervisor do estágio. Após os primeiros seis meses, os estudantes poderão ter seus contratos de estágio efetivados pelas próprias instituições.

“Esse programa vai atingir e beneficiar alunos das mais diversas localidades paulistas de todos os cursos da educação profissional e vai certamente impactar a frequência escolar e o desempenho desses estudantes, visto que esses são critérios que serão utilizados pelos empregadores para selecioná-los”, acrescenta Barros.

Para participar do BEEM, os candidatos precisam, entre outros pré-requisitos:

ter 16 anos completos na data de admissão do estágio;

na data de admissão do estágio; estar matriculado na 2ª ou 3ª série do itinerário de formação técnico profissional do Ensino Médio ;

do itinerário de formação técnico profissional do ; ter frequência regular igual ou superior a 85% no semestre anterior à seleção;

no semestre anterior à seleção; ter feito, no ano anterior, o Provão Paulista Seriado;

Não serão convocados estudantes cujo término do curso seja igual ou inferior a seis meses da data da convocação.

O processo seletivo possui caráter eliminatório e classificatório de avaliação, limitado ao número de vagas disponibilizadas no período. Caso a empresa manifeste o interesse, poderão ser incluídas fases de análise dos currículos ou entrevistas.