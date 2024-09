Educação prorroga até domingo (15) prazo para a escolha de itinerários formativos por estudantes do Ensino Médio

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo prorrogou até este domingo (15) o prazo para que estudantes que neste ano estão na 1ª série do Ensino Médio da rede estadual de São Paulo definam o itinerário formativo que desejam cursar na 2ª e 3ª séries. A escolha é obrigatória e precisa ser registrada na Secretaria Escolar Digital. A Secretaria da Educação de São Paulo (Seduc-SP) oferta três opções de áreas, duas delas acadêmicas, a de exatas e humanas, além da técnica profissional.

No itinerário formativo técnico profissional, são nove opções de cursos: administração, agronegócio, ciências de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas. Os cursos têm aulas ministradas por professores contratados pela Seduc-SP ou do Centro Paula Souza. Há, ainda, cursos oferecidos em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Os itinerários de humanas e exatas são ofertados em todas as escolas estaduais de São Paulo. Já a disponibilidade dos cursos do técnico profissional é diferente em cada escola ou cidade. Para 2025, a Seduc-SP deve ampliar das atuais 1.393 para 1.911 as escolas estaduais com turmas no técnico. Este ano 71,9 mil alunos estão matriculados neste modelo. Em 2025, a expectativa é que o número aumente para 170 mil estudantes. Mais informações estão no site Ensino Médio Paulista em www.ensinomediopaulista.educacao.sp.gov.br.