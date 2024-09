Educação marca presença na FLIRP e enaltece trabalho de Ariano Suassuna

Com espaço para exposição de trabalhos elaborados por estudantes e professores da rede municipal de ensino, a Secretaria de Educação e Cultura marcou presença na terceira edição da FLIRP (Feira Literária de Ribeirão Pires), que prestou homenagem ao escritor Ariano Suassuna.

Denominada ‘O Universo de Ariano Suassuna’, a mostra encheu de cores, sons e poesias a Feira Literária, transportando os visitantes para os cenários das obras do escritor paraibano.

Xilogravura, Literatura de Cordel, desenhos e música formaram a exposição em homenagem a Suassuna. Os trabalhos foram confeccionados por alunos e professores da rede municipal de ensino, por meio de atividades pedagógicas que enalteciam vida e obra do escritor.

Um dos trabalhos que mais chamou a atenção reunia memória afetiva e literatura. Dentro do espaço, dezenas de monóculos pendurados por fios carregavam frases e poesias de livros de Ariano Suassuna. Por se tratar de um objeto que não se vê mais com facilidade, muitos dos visitantes se lembravam de sua infância ao olhar no pequeno visor.

A Educação apresentou também a lousa digital, adquirida pela municipalidade para ser utilizada nas escolas da rede. Com 65 polegadas, os visitantes puderam ler trechos de obras de Ariano Suassuna, ouvir músicas do Movimento Armorial, idealizado pelo escritor, e até conhecer a biblioteca digital da cidade, cujos livros do autor estão em destaque devido à FLIRP.

Nos dois dias de evento literário, que atraiu 5.000 visitantes, Ribeirão Pires tornou-se o local mais importante para quem gosta de literatura e, principalmente, Ariano Suassuna. O Paço Municipal, que recebeu a FLIRP, transformou-se em espécie de Taperoá, município do Cariri paraibano, onde o autor viveu grande parte de sua infância e criou suas bases literárias, que o acompanharia durante toda vida.