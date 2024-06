Educação inclusiva é destaque em workshops promovidos pela Sicredi

Por mais espaço para as diferenças, onde as pessoas com algum tipo de deficiência encontrem um caminho de oportunidades por meio da educação inclusiva. Esse foi o centro do debate de dois workshops voltados aos educadores do Programa A União Faz a Vida e da Jornada de Educação Financeira nas Escolas, organizados pela Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP nas cidades de Palotina (PR) e Goioerê (PR), na última semana, com cerca de 600 professores, de 23 municípios da área de atuação da cooperativa.

Esse aprofundamento no campo da educação especial e do comportamento neuro atípico mostra a importância de discutir a promoção de práticas educacionais inclusivas e equitativas nas escolas. Os eventos proporcionaram conhecimento e ferramentas que ajudarão os educadores a atender melhor às necessidades educacionais especiais de seus alunos, com as presenças de duas profissionais da área: Fernanda Polônio, especialista no ensino de alunos com necessidades educacionais especiais, e Raiana Bonatti, que compartilhou estratégias e métodos eficazes para garantir uma educação inclusiva e de qualidade para todos os alunos.

“É necessário falamos sobre a inclusão de alunos neuro atípicos e como podemos trabalhar com atividades que desenvolvam as suas habilidades, para que, assim, o ensino aconteça da melhor forma possível. Foram dias muito produtivos e cheios de conhecimento”, aponta Fernanda Polônio. “Essa oportunidade de falar sobre esse assunto e ainda trazer a parte prática é importante para a qualidade da educação e do aluno em sala de aula”, complementa Raiana Bonatti.

Para a Secretária Municipal de Educação e Cultura de Mato Rico (PR), Ângela Márcia Holik, os workshops foram uma ótima oportunidade para capacitar os professores e melhor receber os alunos dentro das escolas. “Vejo no olhar dos educadores o interesse e a alegria por absorver tudo isso e, depois, transmitir para os colegas e para as crianças. Estamos muito felizes e gratos ao Sicredi por nos proporcionar todo esse conhecimento”.

Essa foi a segunda edição do workshop sobre educação inclusiva. O reforço do tema está conectado às necessidades dos professores, que saem melhores preparados para os desafios do cotidiano. “A cooperativa está exercendo o seu papel de estar perto dos professores, da escola, e trazer aquilo que possa somar ao trabalho que já é realizado com muita excelência por esses profissionais”, destaca a gerente de desenvolvimento do cooperativismo na Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, Cláudia Bonatti.