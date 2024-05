Educação Especial de Diadema é reforçada com chamamento de 95 novos agentes de apoio escolar

A política de inclusão nas escolas da rede pública municipal de Diadema ganhou um grande reforço nesta quarta-feira, 29 de maio, com a integração à Prefeitura dos agentes de apoio escolar aprovados no concurso número 43º. Foram chamados 95 agentes e a integração aconteceu no auditório da Secretaria de Educação, na região central da cidade, com a presença do prefeito José de Filippi Jr. e outras autoridades.

Como consta do edital, os agentes de apoio escolar têm a função de, entre outras coisas, auxiliar o professor no desenvolvimento do trabalho pedagógico; cuidar e orientar os estudantes quanto a hábitos de higiene; acompanhar os momentos de alimentação, orientando os educandos sobre hábitos alimentares adequados; contribuir para a criação e desenvolvimento de condições que propiciem a construção do conhecimento integral do educando, além de zelar seu pelo bem-estar, integridade, participação e desenvolvimento.

A integração dos novos funcionários à Prefeitura teve dois momentos. Primeiro, técnicos da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas apresentaram aos, agora, agentes de apoio escolar questões salarias, seus direitos e deveres enquanto funcionários públicos, assim como um pouco da história da cidade, seus desafios e características.

Na sequência, funcionários da Secretaria da Educação reforçaram o papel desses profissionais nas escolas, atuando junto aos estudantes público-alvo da educação especial. Também foram atribuídas, aos novos funcionários, as regiões onde irão atuar, já na próxima segunda-feira, 3 de junho.

José de Filippi Jr. deu os parabéns aos novos funcionários e falou sobre a importância da atuação pública. “Vou confessar uma coisa aqui que pensei quando optei por ser um servidor público. Tudo aquilo que contribuímos quando estamos nessa função, tudo aquilo que fazemos de bom, é apropriado pelo coletivo da nossa cidade, por toda a sociedade. Isso é a maior satisfação profissional que podemos ter e não tem dinheiro que pague.”

O prefeito também citou os atributos que esse profissional, o agente de apoio escolar, deve ter em Diadema. “Na função em que vocês vão atuar vão precisar ter aprendizado, dedicação, mas também muito coração. Esse concurso e a contratação de vocês é uma demanda das famílias, que atendemos agora”, concluiu.

A importância desses profissionais nas escolas foi o tema da secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, presente para recepcionar e das as boas-vindas aos funcionários. “Esse é um dia virtuoso para a inclusão em nossa cidade. Vocês são agentes de conexão, de apoio, que vão mediar e garantir, junto com os professores, os direitos desses estudantes, como o de aprender, de conviver, enfim, todos os direitos que são inalienáveis a todas as crianças. Vocês têm que fazer a defesa intransigente desses estudantes em todos os momentos.”

Ana Lúcia também elogiou o comprometimento da equipe da Educação da Secretaria, formada inclusive por mães de estudantes público-alvo da educação especial e que conhecem, portanto, suas necessidades e prioridades.

Flávia Lacerda Leite, 20 anos, é uma das novas agentes de apoio escolar. Segundo ela, ser uma funcionária pública concursada confere mais estabilidade ao cargo e permite a criação de vínculos mais fortes com os estudantes que ela vai atender. “Ser servidor público ajuda muito. Eu vi as atribuições do cargo e entendi que é uma função que demanda muita paciência, comprometimento, e vai ser um aprendizado. Vou cuidar das crianças como se fossem meus irmãos, meus filhos daqui uns anos, e vou dar dedicação total.”

Ainda segundo ela, ter a estabilidade do cargo concursado vai permitir que as crianças fiquem mais tempo com seus cuidadores e tenham, inclusive, um rosto conhecido quando retornam à escola depois do período de férias.