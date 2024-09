Educação define premiação para grêmios de escolas com melhores notas no Saresp

O desempenho dos alunos no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) também trará rendimentos aos grêmios estudantis. Além da bonificação a professores e equipe gestora, as unidades que atingirem as metas ouro e diamante vão receber uma premiação. O valor será aplicado em projetos definidos pelos próprios estudantes. A novidade foi anunciada à rede nesta terça-feira (24) durante encontro entre o secretário Renato Feder e representantes gremistas na capital.

A premiação varia de acordo com o número de alunos matriculados por unidade e o status da meta – ouro são R$ 50,00 por aluno e diamante são R$ 100,00 por aluno. Por exemplo: a escola A atingiu a meta ouro e tem 500 estudantes. Assim, no total, o grêmio receberá R$ 25.000,00. Já para a escola B, com os mesmos 500 matriculados, mas que alcançou o patamar diamante a premiação será maior: R$ 50.000,00. Os estudantes com notas igual ou superior a oito também serão reconhecidos com certificados por mérito.

“Nossa proposta é reconhecer o esforço e a dedicação de nossos estudantes. Não só no Saresp mas ao longo de todo o ano letivo. Com o valor da premiação, os estudantes terão autonomia para definir quais projetos e como aplicar o dinheiro. É possível investir em iniciativas ligadas às artes, meio ambiente, esporte, tecnologia ou convivência. Os alunos podem, por exemplo, usar na compra de equipamentos musicais, esportivos ou mesmo de uma impressora 3D para a escola”, explicou o secretário da Educação, Renato Feder.

Para Nicolas Arai, do 9º ano da Escola Estadual Seminário Nossa Senhora da Glória (capital) e coordenador-geral do grêmio da unidade, a novidade é mais uma oportunidade para reforçar a responsabilidade das agremiações na rede estadual. “O grêmio é a voz dos alunos. Vamos decidir pelas melhorias que todos nós sentimos falta e queremos”, conta o estudante.

Cálculo das metas

A partir deste ano, o cálculo das metas será feito com base nas notas dos estudantes de todos os anos/séries (2º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino Médio) e todas as disciplinas do currículo (com exceção de Educação Física, eletivas e itinerários do Ensino Médio). As metas de cada escola estão disponíveis para consulta no portal da Secretaria Escolar Digital (www.sed.educacao.sp.gov.br) em Recursos Humanos/Bonificação por Resultados.

Provão Paulista Seriado e Prontos pro Mundo

Durante o encontro, o secretário aproveitou para ressaltar a importância de outros dois projetos da Seduc-SP derivados do Saresp: o Provão Paulista Seriado – porta de entrada para as universidades a estudantes do Ensino Médio – e o programa de intercâmbio Prontos pro Mundo direcionado a alunos do 9º ano do Ensino Fundamental.

O Provão Paulista Seriado dá acesso às três principais universidades públicas paulistas: Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), além das Faculdades de Tecnologia de São Paulo (Fatecs) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). Em 2024, são mais 15 mil vagas em disputa, incluindo para os cursos mais concorridos dos vestibulares como Medicina, Psicologia, Engenharia e Direito. Neste ano, as provas serão nos dias 30 e 31 de outubro para estudantes da 3ª série do Ensino Médio de todo o Estado. Para as 1ª e 2ª série, os exames estão marcados para os dias 11 e 12 de novembro.

Já o Prontos pro Mundo oferece 1.000 vagas para uma temporada de estudos em países de língua inglesa. Participam da seleção, estudantes da 1ª série do Ensino Médio que participam de curso intensivo de inglês oferecido pela Seduc-SP após pré-seleção com base no desempenho na edição 2023 do Saresp, quando ainda estavam no 9º ano do Ensino Fundamental. Para o próximo ano, serão quatro destinos: Austrália, Canadá, Inglaterra e Nova Zelândia. Durante o período, os estudantes serão matriculados em escolas de Ensino Médio (high school) locais e ficarão hospedados em casas de família.