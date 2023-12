Educação de SP divulga lista de respostas do Provão Paulista

Os mais de 1 milhão de estudantes da rede pública que participaram da primeira edição do Provão Paulista já podem conferir o gabarito das provas. O gabarito oficial da avaliação foi divulgado nesta segunda-feira (11) pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) e pela Vunesp, aplicadora da prova.

Para cada dia de Provão, foram distribuídos quatro cadernos diferentes. Ou seja, é preciso que cada estudante verifique a versão do seu caderno de provas (1, 2, 3 ou 4) na hora de conferir as respostas corretas.

Os gabaritos estão disponíveis no portal https://www.vunesp.com.br/SEED2303. No mesmo link, é possível consultar todos os cadernos de prova.

Os resultados do Provão Paulista, incluindo as notas da redação para a 3ª série do Ensino Médio, e a classificação para o ensino superior, de acordo com o curso escolhido, serão divulgados pela Educação no dia 26 de janeiro de 2024.

Exclusivo para estudantes da 3ª série

Alunos da 3ª série do Ensino Médio das escolas públicas que prestaram a primeira edição do Provão Paulista precisam escolher, até dia 22 de dezembro, os seus cursos de preferência para o ensino superior.

No total, cada estudante pode optar por até 11 cursos diferentes. Nesta primeira edição, o Provão Paulista disponibilizará 15.369 vagas no ensino superior a partir de parceria inédita da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) e a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

O registro das opções é obrigatório, uma vez que o estudante aprovado será chamado para a matrícula com base na sua escolha. Até o momento, 57,05% dos alunos inscritos no Provão Paulista apontaram os cursos desejados.

Para dar início à escolha, os alunos matriculados nas redes estaduais e municipais de SP devem acessar o portal de escolhas por meio do endereço https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/ com nome e RA (registro do aluno). Alunos de outras redes devem fornecer nome e CPF.

No processo de escolha, o estudante poderá selecionar entre uma e 11 opções nos três grupos — o primeiro da USP, Unicamp e Unesp, o segundo das Fatecs e o terceiro, da Univesp. Não é obrigatória a escolha de todas as opções e em todos os grupos. Isso fica a critério do estudante.

As opções são distribuídas da seguinte forma:

Escolha de três vagas no grupo da USP, Unesp e Unicamp para o primeiro semestre. Cada estudante pode escolher até três cursos, em duas dessas universidades. Por exemplo, dois cursos na USP — em qualquer campus — e um na Unesp. Ou dois cursos na Unesp e um na Unicamp. Não é possível escolher um curso em cada uma dessas três universidades, conforme regras do edital nº 1 de 2023 do Provão Paulista;

Após escolhidas as três opções no primeiro grupo, o estudante pode escolher até cinco opções nas Fatecs para o primeiro semestre;

Por fim, escolha de até três cursos da Univesp, neste caso para o segundo semestre de 2024.

Para confirmar as opções, é preciso que cada aluno confirme suas escolhas no portal. Elas estarão registradas no perfil de cada estudante.