Educação de SP anuncia medalhistas de Olimpíada de Redação nesta segunda-feira (21)

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) divulga nesta segunda-feira (21) a lista com os nomes dos 121,1 mil alunos medalhistas na primeira Olimpíada da Redação São Paulo, competição inédita criada com o objetivo de valorizar a produção textual nas unidades de ensino da rede pública.

Entre os 121,1 mil medalhistas, 15,7 mil estudantes conquistaram medalhas de ouro, 34,1 mil medalhas de prata e 71,2 mil medalhas de bronze.

Em todo o estado de São Paulo, 105 estudantes atingiram nota 10 na redação nas duas etapas de correção, tanto na avaliação feita inicialmente pela inteligência artificial da plataforma Redação Paulista, quanto pela banca de avaliação, formada por professores da rede estadual: 52 deles são alunos de escolas estaduais localizadas na capital e na região metropolitana de São Paulo e 53 deles, de unidades do interior e do litoral.

As cerimônias de entrega de medalhas serão organizadas pelas 91 diretorias regionais de ensino e acontecem no mês de novembro em todo o estado.