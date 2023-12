Educação de Santo André recebe prêmio por índices recordes de alfabetização

A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Educação, ganhou um prêmio em reconhecimento aos esforços dedicados à melhoria contínua da alfabetização. A premiação ocorreu durante a 3ª Convenção do Programa de Redes Municipais, realizada pelo grupo Parceiros da Educação, na última terça-feira (12).

O município definiu como um dos objetivos estratégicos para 2023 impulsionar a alfabetização dos alunos do 2º ano, enfrentando os desafios impostos pela pandemia. Em 2021, 51% destas crianças estavam alfabetizadas. Já em 2023 este número subiu para 90% dos estudantes demonstrando proficiência na leitura e escrita.

O resultado foi possível graças ao comprometimento dos professores, das equipes educacionais e da abordagem estratégica do município. “A premiação é um reflexo do trabalho incansável de toda a equipe. Estamos comprometidos em proporcionar educação de qualidade, e esse prêmio é um reconhecimento do nosso progresso. Continuaremos investindo em estratégias inovadoras para garantir que cada criança alcance seu pleno potencial”, destaca o secretário de Educação, Almir Cicote.

O feito da rede municipal ganha ainda mais destaque quando comparado ao cenário nacional, em que 56,4% das crianças brasileiras não estavam alfabetizadas em 2022, conforme levantamento do Ministério da Educação.

A gerente do ensino fundamental, Viviane Gadelha, reforça a importância da alfabetização na idade certa. “Sabemos que quando uma criança não se alfabetiza na idade certa, há possibilidade de aumento na infrequência, evasão escolar e reprovação, aumentando assim o fluxo de distorção entre idade e série. A aprendizagem da língua escrita é processual e atrelada a diversos fatores que atuam de forma direta e indireta sobre as crianças, porém precisamos trabalhar arduamente para assegurar que todos os alunos tenham direito de estar na escola, com a garantia de serem alfabetizadas ao final do 2° ano”, afirma.

Novas estratégias para maior fluência em leitura – Entre os meses de junho e julho de 2023 ocorreu uma avaliação com a participação de mais de 4 mil alunos do 2° ano, de modo presencial, nas escolas da rede municipal. Já no mês de agosto, a partir dos resultados disponibilizados, foi elaborado um plano de ação na Secretaria de Educação.

Como desdobramento, junto às unidades escolares, com a participação dos docentes, estes planos foram discutidos e aprofundados de acordo com o contexto de cada território, de modo a pautar as próximas ações que visam aprofundar e consolidar o desenvolvimento das crianças em fluência leitora.

Neste ano, entre 23 de novembro e 7 de dezembro, os estudantes das turmas de 2° ano realizaram nova avaliação de fluência leitora. Os resultados serão utilizados para analisar os avanços e organizar o plano de ação para 2024.