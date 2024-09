Educação de Santo André é destaque no mini handebol dos Jogos Escolares

Na manhã desta segunda-feira (2), durante a final da categoria sub-10 de mini handebol da 53ª edição dos Jogos Escolares de Santo André, os alunos da rede municipal de ensino da cidade garantiram a liderança e levaram o ouro na categoria sub-10 feminino e masculino – fase inicial da modalidade.

Entre as oito escolas classificadas para as semifinais e finais do mini handebol, sete unidades de ensino municipais foram classificadas. Na classificação geral Mini Handebol Masculino Sub-10, o primeiro lugar ficou com a Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Profª Hermínia Lopes Lobo, o 2º com a Emeief Fernando Pessoa e o 3º com a Emeief Profª Célia Inês Domingues de Arruda Assis.

Já no Mini Handebol Feminino Sub-10, o 1º lugar foi da Emeief Profª Célia Inês Domingues de Arruda Assis e a terceira classificação da Emeief Comendador Piero Pollone. A segunda colocação ficou com o Colégio Stocco (rede particular).

O desempenho geral é fruto do trabalho diário realizado pelos professores da rede com os alunos validando o esporte como uma importante ferramenta de desenvolvimento humano.

Durante o aprendizado do esporte o foco está na modalidade, nas habilidades e nas estratégias de jogo, considerando atividades que transcendem as quadras, destacando valores como respeito, trabalho em equipe, o fair play, disciplina, foco, amizade e superação.

Especificamente a Emeief Célia Inês vem em uma crescente na participação da modalidade. Tudo graças à participação dos alunos no programa de fomento em parceria com a Confederação Brasileira de Handebol.

Após participar de edital de chamamento, a Emeief Célia Inês foi selecionada como um dos 377 polos oficiais da Confederação em todo Brasil e desde então a instituição acompanha o trabalho, oferta materiais de estudo, planejamento de aulas com o objetivo de valorizar e incentivar a prática esportiva e em especial da modalidade.

53ª edição dos Jogos Escolares de Santo André – Nesta edição, 30 escolas municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental de Santo André foram inscritas, competindo em 12 modalidades.

Das 84 escolas inscritas na competição, cerca de 9 mil alunos, de 8 a 18 anos, estão disputando modalidades de atletismo, basquete, futsal, ginástica artística, handebol, judô, karatê, natação, queimada, tênis de mesa, skate, vôlei e xadrez, totalizando 13 diferentes esportes.