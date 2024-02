Educação de Ribeirão Pires realiza palestra sobre transtorno do espectro autista para profissionais da rede

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, realizou, na tarde desta quarta-feira (14), palestra sobre acompanhamento do TEA (Transtorno do Espectro Autista), no Anfiteatro Municipal Arquimedes Ribeiro, para os profissionais que atuam na rede municipal.

O curso foi ministrado pela professora Patrícia Bernardo de Souza, que fez a apresentação explicando quais as maneiras mais positivas para realizar acompanhamento a estudantes que apresentam TEA. A palestra é fruto de parceria com a Universidade Leonardo da Vinci e o Sineduc (Sindicato dos Professores da Escolas Públicas Municipais) e ocorre também na quinta-feira (15) e sexta-feira (16), com transmissão ao vivo no Youtube da Prefeitura no último dia.

Além do conteúdo da palestra, os profissionais da educação ainda puderam participar de debates, conversas e até mesmo elaborar perguntas à professora Patrícia, com intuito de entender ainda mais como criar vínculos saudáveis com estudantes que têm algum tipo de autismo.

Professora da rede municipal, Marjorie Bottaro Nascimento, 43 anos, afirmou que a palestra foi “esclarecedora”, já que a apresentação traz novas análises de como acompanhar estudantes que apresentam TEA. “O número de crianças com TEA, na rede municipal, tem aumentado muito. Por isso é bom que estejamos sempre em contato com palestras assim. Eu consegui sanar algumas dúvidas a até mesmo entender que estou no caminho certo”, declarou a educadora.

Edson Ferreira Neves, 46, também professor da rede, estava tomando notas durante a palestra da professora Eliana. Para o educador, a iniciativa da Secretaria de Educação e Cultura vai de encontro ao interesse dos profissionais que atuam na rede. “Palestras deste tipo são importantes para que nós, professores, estejamos sempre atualizados em como atuar dentro a até fora das escolas. Nosso papel vai além das salas de aula”, disse.