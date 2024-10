Educação de Ribeirão Pires realiza formação étnico-racial com professores 

Em continuidade ao programa EtnoSaberes, que propõe novas perspectivas acerca das relações étnico-raciais dentro das escolas municipais, a Secretaria de Educação e Cultura de Ribeirão Pires realizou formação com professores da EM (Escola Municipal) Prof. Sebastião Vayego de Carvalho, na tarde desta quarta-feira (16).

O objetivo principal do programa e da formação é introduzir e debater conteúdos sobre a história africana, afro-brasileira e indígena, a fim de se colocar em perspectiva as melhores estratégias para se tratar deste assunto dentro das salas de aula das 33 escolas municipais.

Durante a atividade, professores e professoras que participaram do encontro puderam dividir suas experiências com os demais educadores, sempre no objetivo de entender e realizar a melhor abordagem destes assuntos com seus estudantes.

Para isso, uma dinâmica foi realizada entre os docentes, em que um dado era jogado pelo participante e ele teria que ler uma legislação, uma informação, ou até falar de algumas referências de pessoas negras que estão inseridas em sua formação, por exemplo.

“É difícil encontramos referências de pessoas negras em nossas vidas. Principalmente em profissões ou atuações como política, vida pública e ciências. Por muito tempo, pessoas negras, homens e mulheres, não participavam destes círculos e quando participavam, tinham sua história diminuída”, declarou a orientadora pedagógica da rede municipal e uma das organizadoras da formação, Tatiane Ribeiro.

A orientadora pedagógica da rede municipal, Valquíria Mendes, outra organizadora do encontro, também afirmou sobre a importância de conteúdos étnico-raciais dentro das salas de aula. “Quando temos contato com estas histórias, com personagens negros e negras, nossas perspectivas ampliam e nos dão outra leitura de mundo e de sociedade. Isso pode ajudar o estudante a ter um entendimento bem melhor do mundo que o cerca”, afirmou.