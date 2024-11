Educação de Ribeirão Pires promove mais um “Acolher Quem Cuida”

Em mais um dia de acolhimento aos responsáveis de estudantes com necessidades pedagógicas especiais da rede municipal, as equipes do APSE (Apoio Psicossocial Escolas) e da Educação Especializada de Ribeirão Pires promoveram o encontro “Acolher Quem Cuida”.

Com uma roda de conversa descontraída, às vezes informal e divertida, o encontro tem como objetivo criar um ambiente de escuta para os responsáveis, permitindo que reflitam sobre o seu dia a dia com as crianças que necessitam de cuidados especiais. A ideia é deixar a conversa fluir, para que as angústias e dificuldades sejam compartilhadas e acolhidas pela equipe de profissionais.

Em uma das conversas mais emocionantes do dia, o APSE, representado por Larissa Umbelino, e a Educação Especializada, representada por Valquíria Mendes, receberam a aposentada Ernestina de Oliveira, avó do estudante Guilherme, que apresenta autismo.

A idosa, com longos cabelos brancos e que segue firme em sua condição de cuidadora do estudante disse, emocionada, que tem acompanhado o progresso do neto em sala de aula e que ficou muito feliz com os resultados.

“Tenho dormido até melhor, sabendo que o Gui está progredindo bem na escola. É sempre uma batalha cuidar de crianças com algum diagnóstico de necessidade especial”, declarou Ernestina.

A conversa também serviu para falar sobre a própria Ernestina, seus gostos, objetivos e pensamentos. Uma das ideias do “Acolher Quem Cuida” é promover a autorreflexão, o autocuidado e a autoestima.

“Queremos criar um ambiente descontraído, em que a conversa flua naturalmente, como um papo entre amigas. Aqui, ouvimos as queixas e tentamos oferecer sugestões e ideias que possam amenizar as dificuldades desses responsáveis”, declarou Valquíria.