Educação de Ribeirão Pires entrega livros que dá visibilidade a estudantes com TEA

Com intenção de elucidar e dar visibilidade a estudantes da rede municipal de ensino com TEA (Transtorno do Espectro Autista), a Secretaria de Educação e Cultura de Ribeirão Pires realizou a entrega de livros ‘O Mundo Azul de Theo’ para mães, pais, alunos e alunas, nesta quinta-feira (6), nas Escolas Municipais Francisca Ferreira Santiago e Eng. Carlos Rohm I.

O livro tem como um dos principais objetivos estimular professores, professoras, estudantes, familiares e a comunidade escolar para a construção de um ambiente saudável e inclusivo, dentro e fora do ambiente escolar.

Além da entrega dos livros, a comunidade escolar também participou de bate papo com integrantes da coordenadoria pedagógica da municipalidade, mais precisamente com integrantes da Educação Especializada, que acompanham estudantes com necessidades educacionais especiais.

“Uma iniciativa desta só destaca a importância que a Secretaria de Educação e Cultura dá a esse tipo de situação. Minha família é autista, está na rede municipal e fico mais tranquila em saber que a rede está dando atenção especial para estes alunos. Eu mesmo posso aprender ainda mais e ter um olhar diferenciado para o TEA”, declarou Cristina Boni Vicente, que participou da conversa e recebeu um exemplar do livro Mundo Azul de Theo.

A municipalidade já realizou formação com os docentes sobre o papel de integrar e acolher os estudantes que têm TEA. Uma segunda atividade nos mesmos moldes deve ocorrer ainda em setembro para aprimorar ainda mais as relações que os professores estabelecem com alunos e alunas.

A Secretaria de Educação e Cultura atua para criar ambiente escolar saudável e acolhedor para todos quase 8.000 estudantes que formam a rede municipal. Além da Educação Especializada, há ainda o APSE (Apoio Psicossocial Escolar), programa elaborado no contexto de pós-pandemia e que presta apoio psicológico a estudantes, professores, profissionais da educação e demais integrantes da comunidade escolar, que estejam passando por alguma dificuldade.