Educação de Ribeirão Pires cria colegiado para implementação do Currículo Paulista

A Secretaria de Educação de Ribeirão Pires estabeleceu a criação de um colegiado que acompanhará a implementação do Currículo Paulista, programa em parceria com o Governo do Estado, que promove ações voltadas à rede de ensino com o objetivo de elevar ainda mais a qualidade do setor na Estância.

Reunindo profissionais da supervisão, orientação, coordenação e planejamento da Educação, o colegiado tem como meta acompanhar o início da implementação do conteúdo do Currículo Paulista nas escolas municipais, seguindo as orientações pedagógicas.

Ficou estabelecido que o acompanhamento será realizado por meio de:

Visitas às unidades escolares ;

; Diálogo com gestores escolares ;

; Análise de dados coletados junto às escolas;

junto às escolas; Verificação se os conteúdos dos livros do Currículo Paulista estão sendo repassados pelos professores em sala de aula.

A Prefeitura de Ribeirão Pires firmou a parceria com o Governo do Estado no final do ano passado, por meio do PAINSP (Plano de Ações Integradas). Ao todo, mais de 2.300 estudantes da rede municipal serão beneficiados pela implementação do Currículo Paulista, além de 88 professores que receberão capacitação.

As reuniões do colegiado ocorrerão mensalmente, de forma ordinária, para avaliação de dados coletados e discussão sobre a implementação. Também poderão ser realizados encontros extraordinários, caso seja necessário debater algum ponto específico.

Parte da implementação do programa estadual será realizada com:

Materiais didáticos, pedagógicos e tecnologias educacionais para o ensino fundamental nos anos iniciais e finais;

para o ensino fundamental nos anos iniciais e finais; Livros, que devem chegar nos próximos dias.

O município de Ribeirão Pires também receberá conteúdos por meio do programa SP Sem Papel, uma iniciativa do Governo do Estado que traz mais agilidade na produção e gestão de documentos. A plataforma é utilizada por prefeituras para formalizar acordos bilaterais com o Palácio dos Bandeirantes.