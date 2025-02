Educação de Ribeirão Pires abre processo seletivo de cadastro de reserva em pedagogia

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Ribeirão Pires está com inscrições abertas em cadastro de reserva para a contratação de estagiários de pedagogia. Os interessados serão responsáveis por auxiliar os professores em sala de aula no cuidado dos alunos com necessidades educacionais especiais, como mobilidade, higienização e atendimento pedagógico, sob orientação da equipe de Apoio à Inclusão.

Até o dia 4 de março, os estudantes poderão se inscrever pelo aplicativo Ribeirão Pires Digital. A Secretaria também oferece plantão de dúvidas para os candidatos, das 9h às 11h e das 14 às 16h.

As inscrições serão para o período letivo de 2025, e o contrato pode ter duração de até dois anos. Após o período de inscrições, as equipes técnica e pedagógica da secretaria farão a avaliação e seleção dos candidatos. A lista de selecionados será publicada no dia 7 de março e a classificação final no dia 11 de março.

Mais informações podem ser obtidas na sede da secretaria, localizada à Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, Centro, Ribeirão Pires.

Telefone: 4828-9600.