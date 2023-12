Educação de Jovens e Adultos de Mauá atendeu a 547 alunos em 2023

Homens e mulheres que não conseguiram estudar quando encontram na Educação de jovens e Adultos (EJA) a oportunidade de recuperar o tempo perdido e realizar muitos sonhos. Em 2023, a rede de Educação de Mauá atendeu 363 alunos da EJA nos anos iniciais, que é o 1º segmento e corresponde ao Ensino Fundamental, e 184 nos anos finais, o 2º segmento que equivale ao Ensino Médio. O próximo ano terá 581 e 250 vagas, respectivamente. Para facilitar o acesso à educação, as inscrições e matrículas da EJA são realizadas o ano todo.

Muitas vezes, é preciso que as escolas saiam na busca ativa pelos estudantes, que se inscrevem, iniciam as aulas e acabam por desistir. Os motivos são os mais diversos, como o trabalho e a família, em casos que o estudante não consegue compatibilizar os horários ou quando a pessoa precisa cuidar dos filhos ou de algum familiar, por exemplo. Assim, as escolas vão na casa das pessoas ou entram em contato pelo telefone.

No entanto, ao entrar na sala de aula um universo de sonhos começa a se realizar no caminho para a emancipação e autonomia. Inicia ao aprenderem a escrever o próprio nome, ao entrarem em contato com a tecnologia por meio das aulas com tablets, conhecem textos literários, discutem letras de músicas e muito mais. “Nossa, prô, hoje eu nem vi o tempo passar!!”, disse Geusilene; “Prô, como é difícil organizar o texto! Por isso empacamos na produção que a senhora pede”, disse Elza; “Professora, agora vendo essa frase desmontada, montando e desmontando, dá pra perceber como fica sem sentido se montar errado”, afirmou Cícero. E assim, seguem os alunos concentrados nos cadernos, lápis e canetas. Estes depoimentos integram um projeto dedicado a EJA em que alunos já alfabetizados participam da construção de materiais pedagógicos, na Escola Municipal Jeanete Beauchamp.

Em Mauá, a Escola Municipal Clarice Lispector recebe alunos do 1º e 2º segmentos. Em outras 13 escolas municipais, a EJA é do 1º segmento. Em todas é possível fazer a inscrição para iniciar os estudos em qualquer idade.

Para fazer a matrícula é preciso ter 15 anos ou mais e apresentar documentos como RG, CPF, histórico escolar (para quem já teve oportunidade de iniciar os estudos) e comprovante de residência. Jovens entre 15 e 17 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Quem não tiver o histórico escolar e não puder emitir nova via na escola de origem pode solicitar a realização de uma prova de classificação.

Mais informações podem ser obtidas na Central de Vagas nos números 4544-5798 e 4512-7500 (ramal 1263).