A importância da alfabetização e como escolas bilíngues de SP atuam para garanti-la

A alfabetização das crianças no período mais adequado de seu desenvolvimento cognitivo é fundamental para garantir o desenvolvimento das habilidades básicas de leitura e escrita e evitar a baixa aprendizagem. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação define a leitura como prioridade na educação básica, e aponta “a alfabetização plena e a capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos”.



Além disso, a alfabetização na idade certa colabora diretamente para a redução do índice de analfabetismo no Brasil, pois cria uma base sólida que diminui as chances de lacunas no aprendizado ao longo da vida. Segundo dados do “Censo Demográfico 2022 – Alfabetização: Resultados do universo”, cerca de 11,4 milhões de brasileiros, 7% da população, não sabe ler e escrever ao menos um bilhete simples.



ESTRATÉGIAS DE ALFABETIZAÇÃO



Na Escola Bilíngue Aubrick, de São Paulo, a alfabetização das crianças ocorre de forma integrada em inglês e português, com estratégias que refletem a importância da exposição precoce aos dois idiomas. Desde a Educação Infantil, os alunos convivem com ambos os idiomas: até os 3 anos, toda a rotina escolar é conduzida em inglês, permitindo que as crianças construam uma base linguística robusta no idioma estrangeiro enquanto têm contato com o português no ambiente familiar.



A partir dos 4 anos, a Aubrick introduz projetos específicos de leitura e escrita em português, visando desenvolver a compreensão do funcionamento alfabético de escrita. Em paralelo, as aulas de Communication and Language, seguindo o currículo internacional Cambridge International Education, aplicam a mesma abordagem para o inglês. Nessas atividades, as crianças são estimuladas a escrever conforme suas hipóteses e conhecimento prévio, aprimorando gradualmente sua percepção do sistema alfabético.



Ao final do Year 1 (Y1), primeiro ano do Ensino Fundamental, espera-se que os alunos estejam alfabetizados nas duas línguas, prontos para avançar na jornada de aprendizado bilíngue. No Year 2 (Y2), questões ortográficas começam a ser abordadas, ampliando o domínio linguístico das crianças.



“Essa metodologia diferenciada permite que a Aubrick desenvolva a competência bilíngue dos alunos, com foco tanto no desenvolvimento da linguagem quanto na compreensão cultural de cada idioma”, explica a diretora pedagógica, Teca Antunes.

Com um olhar cuidadoso e inovador sobre o processo de alfabetização, o Brazilian International School – Colégio BIS oferece uma abordagem que inicia ainda na Ensino Infantil, buscando tornar a aprendizagem da leitura e escrita uma experiência prazerosa. “A alfabetização é uma etapa essencial no desenvolvimento dos alunos. Nosso objetivo é que, desde cedo, eles se sintam motivados a explorar o mundo das letras de forma acolhedora e significativa”, afirma a coordenadora do Ensino Fundamental, Luciene Surita.



O colégio adota uma metodologia sociointeracionista, respeitando o desenvolvimento individual e utilizando projetos que incentivam a construção gradual das habilidades de leitura e escrita.



No Ensino Infantil, os alunos começam a descobrir o mundo letrado por meio do próprio nome – palavra mais significativa para a criança –, abrindo o universo das vogais e consoantes. Por meio de projetos semestrais, os educandos vão se desenvolvendo nos diferentes níveis da alfabetização: pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético.



Quando ingressam no Year 1, primeiro ano do Fundamental, no currículo brasileiro, os alunos participam dos projetos “Identidade” e “Pequenos Cientistas”. No primeiro, o autoconhecimento, o reconhecimento do outro e a valorização das diferenças são os registros que preenchem as linhas de seus cadernos. “Por meio desse projeto, as crianças exploram sua própria história, fortalecendo a autoestima e o senso de pertencimento ao grupo, enquanto lapidam o processo de alfabetização”, explica Luciene. Já no segundo projeto, os alunos se mostram mais maduros e realizam experimentos com os quatro elementos — água, fogo, terra e ar, por meio de diferentes recursos que envolvem a leitura e escrita de maneira contextualizada. O objetivo é que até o fim do ano os alunos se tornem leitores e escritores proficientes.



Dando sequência ao Ensino Fundamental, no 2º ano o aprendizado continua com o aprofundamento de questões gramaticais e ortográficas, agora utilizando livros didáticos que solidificam a compreensão linguística. “Nossa prioridade é que cada fase do processo seja eficaz e significativa, preparando os alunos para uma jornada de sucesso na leitura e escrita”, completa Luciene.



Ainda no 2º ano do Fundamental, no currículo internacional, os alunos passam pela transposição na escrita e leitura da Língua Inglesa, uma vez que já são falantes (habilidade speaking) e ouvintes (habilidade listening) nesse idioma e já alfabetizados na língua materna. Esse processo é natural e facilitador para que o aluno entenda as diferenças linguísticas.

A Escola Internacional de Alphaville, localizada em Barueri, combina aprendizado em português e inglês em um ambiente acolhedor e envolvente, com o objetivo de estimular o desenvolvimento integral dos alunos. Com a afetividade como um dos pilares fundamentais, a escola proporciona uma educação amorosa e repleta de criatividade. “Acreditamos que a afetividade é central no processo de aprendizado, e por isso oferecemos um ambiente acolhedor, onde o brincar e a imaginação são ferramentas essenciais para desenvolver a criatividade”, afirma a coordenadora pedagógica Jacqueline Cappellano.



A imersão em inglês começa na Educação Infantil, entre os 3 e 4 anos, período em que as crianças são expostas ao idioma por meio de atividades interativas e projetos lúdicos. Já no Kids 5, fase inicial da alfabetização, o currículo se desenvolve igualmente em inglês e português, combinando o aprendizado dos dois idiomas para construir uma base linguística sólida. Esse equilíbrio linguístico é sustentado tanto pelas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) quanto pelos padrões do Common Core Learning Standards, referência para a educação infantil nos Estados Unidos.



A partir do Kids 5, as crianças participam das Oficinas de Leitura e Escrita, em que desenvolvem competências críticas como leitores e escritores em português e inglês. Com base no Reading and Writing Project do Teachers College da Columbia University, o currículo visa a formar leitores e escritores habilidosos e críticos. Para as turmas a partir do Ensino Fundamental, o currículo continua com um equilíbrio de 50% em cada idioma, preparando os alunos para enfrentar desafios acadêmicos em português e inglês de forma integrada.



“Essa estrutura curricular permite que os alunos avancem em ambos os idiomas, sempre respeitando o desenvolvimento individual de cada um”, completa Jacqueline.