Eduardo Srur leva o projeto “Natureza Plástica” a Paraisópolis, com homenagem especial a J. Borges

De 21 de setembro a 4 de outubro, o CEU Paraisópolis recebe a exposição coletiva do projeto “Natureza Plástica” do artista Eduardo Srur. Criado durante a pandemia, o projeto tem como objetivo levar educação e conscientização ambiental às escolas da periferia de São Paulo por meio da arte. Durante as oficinas criativas, os alunos estudam obras icônicas de artistas mundialmente conhecidos, como Tarsila do Amaral, Volpi, Aldemir Martins, Leonardo da Vinci, entre outros, recriando-as com o uso de resíduos plásticos descartados.

O artista, cordelista e poeta pernambucano J.Borges, reconhecido por suas xilogravuras que retratam o cotidiano, a vida simples do campo, do cangaço, as festas populares, de maneira irreverente e original – e que faleceu em julho deste ano – é o homenageado da vez. Eos alunos foram convidados a recriar algumas de suas obras. Os trabalhos ficarão expostos ao lado de algumas obras do próprio Srur, durante a XIX Mostra Cultural de Paraisópolis, que tem como missão expor culturalmente a sua comunidade, ressaltando potencialidades, valorizando as práticas pedagógicas e culturais das escolas, organizações socioeducativas e artistas locais.

Desde 2008, Eduardo Srur tem se engajado na realização de ações que aproximem o grande público do universo da arte, criando oportunidades para que as crianças explorem novas perspectivas em suas vidas. A primeira edição do projeto “Natureza Plástica” aconteceu em 2022 e contou com 1.500 crianças. Os CEUs Campo Limpo e Butantã, que receberam o projeto no primeiro semestre deste ano, contaram com a participação de 1.600 estudantes. Em Paraisópolis, 800 alunos foram contemplados.

“O artista é um contador de histórias. Ele compartilha sua vivência com as futuras gerações, fomenta um campo alternativo de conhecimento, constrói senso depertencimento do espaço e estimula o gênio criativo no indivíduo. Arte e sustentabilidade devem ser ensinadas na escola como matérias fundamentais para a formação do ser humano”, diz Srur.

O projeto “Natureza Plástica” é realizado por meio do Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais (Pro-Mac), da Secretaria Municipal de Cultura, e conta com o patrocínio do Parque Global e apoio da Benx Incorporadora.

Serviço:

Exposição “Natureza Plástica”

CEU Paraisópolis – Professora Marisa Motta

Rua Doutor José Augusto de Souza e Silva, S/N – Jardim Parque Morumbi

Tel. (11) 3747-1956

Oficinas criativas – de 19/8 a 4/9

Abertura da Exposição – 21/9 (sábado), das 9h às 17h

Exposição – de 22/9 a 4/10