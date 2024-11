Eduardo Ribeiro representa o Brasil na semifinal do Tennis Classic em São Paulo

O Brasil Tennis Classic, disputado no tradicional Clube Paineiras do Morumby, chega às semifinais com apenas um brasileiro entre os quatro atletas. O torneio, que distribui US$ 25 mil em premiação e 25 pontos ao campeão, terá uma das semifinais entre o peruano Gonzalo Bueno, cabeça de chave 1, e o chileno Matias Soto, cabeça 3. Do outro lado, Eduardo Ribeiro enfrenta o francês Mathys Erhard. Todos garantiram vaga após bons desempenhos na fase de quartas de final.

Bueno, apontado como uma das promessas da nova geração da ATP, derrotou o argentino Valentin Basel com parciais de 6/4 e 6/3. Aos 20 anos, o peruano já acumula dois títulos de Challenger na carreira e como juvenil, ocupou o posto de número 5 do mundo na categoria 18 anos, além de ter sido vice-campeão de duplas em Roland Garros e semifinalista no US Open e Wimbledon. Com sua campanha em São Paulo, Bueno garantiu o melhor ranking da carreira, subindo para o 235º lugar.

Por outro lado, Matias Soto segue embalado. O chileno conquistou sua oitava vitória consecutiva, após levar o título no M15 de Recife e avançar sem perder sets nas três partidas em São Paulo. Soto também atingiu seu melhor ranking, atualmente o 273º. Sem pressões adicionais, o jogador de 24 anos aproveita o bom momento.

Na outra semifinal, o francês Mathys Erhard (318º) enfrenta o brasileiro Eduardo Ribeiro. Erhard passou por um duelo acirrado contra o argentino Guido Ivan Justo, vencendo por 7/6(4) e 7/6(5), sem quebras ao longo do jogo. Ribeiro, por sua vez, despachou o chileno Daniel Nuñez com tranquilidade, 6/2 e 6/2. Essa será a segunda semifinal consecutiva do brasileiro, vice-campeão no Recife, que busca seu quinto título no circuito, sendo o bi-campeonato em São Paulo.

Duplas: finais prometem emoções no sábado

Nas duplas, os argentinos Valentin Basel e Lautaro Falabella conquistaram uma virada espetacular contra os brasileiros João Loureiro e Gilbert Klier. Após perderem o primeiro set por 6/3 e ficarem atrás por 4/1 no segundo, os argentinos reagiram e venceram o confronto no match tie-break, com parciais de 3/6, 7/5 e 11/9. Os adversários da final são também argentinos, Ignácio Monzon e Bautista Vilicich, que deixaram para trás Enzo Kohlmann(BRA) e Stephan Noale(BRA) com vitória em três sets, parciais de 6/3 6/7(2) e 10/5.

A decisão de duplas será neste sábado, logo após as semifinais de simples, que começam às 11 horas.

Serviço:

Ano VI Brasil Tennis Classic – Etapa São Paulo

Data: 11 a 17 de novembro

Local: Clube Paineiras do Morumby

Endereço: Av. Dr. Alberto Penteado, 605, Morumbi, São Paulo (SP)