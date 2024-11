Eduardo Ribeiro leva virada e fica fora da final em São Paulo

O chileno Matias Soto continua colecionando vitórias nos torneios brasileiros. Primeiro foi o título de duplas ao lado de Fernando Romboli, no Challenger de Curitiba. Depois, o troféu de simples no ITF M15 de Recife e neste domingo, busca mais um título, o de simples do ITF M25 Brasil Tennis Classic. A tranquila vitória sobre o principal favorito e cabeça de chave 1 do torneio por 6/1 6/2, foi surpreendente e reforça a boa fase do chileno que não perdeu sets em São Paulo e soma a nona vitória consecutiva. O chileno buscará seu segundo título seguido e o quinto da carreira.

Neste domingo, às 11 horas na quadra central do Clube Paineiras do Morumby, com entrada gratuita para o público, Matias Soto enfrentará o francês Mathys Erhard, 318º da ATP, que ganhou de virada de Eduardo Ribeiro por 6/7(0), 7/6(2) 6/1. Ribeiro chegou a sacar com 5/3 no segundo set, mas não conseguir fechar e permitiu a virada do francês. Erhard, por sua vez, mostrou que sobra resiliência e garra, pois nas quartas ganhou um jogo em dois tie-breaks e hoje jogou mais dois.

Erhard tem 23 anos e foi considerado uma das promessas do tênis francês, treinou na academia de Patrick Mouratoglu e até conheceu Serena Willians. Hoje, Mathys treina na All in Academia, no sul da França. O currículo fala por si. Aos 23 anos, tem 8 títulos de torneios ITF, três deles de M25 conquistados este ano.

Os dois jogadores buscam os 25 pontos dados ao campeão do torneio para alcançar seu melhor ranking.

Final de duplas

Na decisão de duplas, um duelo argentino. Valentin Basel e Lautaro Falabella contra Ignacio. Monzon e Bautista Vilicich. Basel e Falabella venceram em dois sets, parciais de 6/3 6/2 e ganharam US$1.550 e 25 pontos no ranking. Os vice-campeões Monzon e Vilicich ficaram com 16 pontos e US$900 dolares em prêmios.