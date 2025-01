Eduardo Paes anuncia nova Força Municipal de Segurança para combater violência no Rio

O prefeito reeleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciou a formação de um grupo de estudos para a implementação de uma nova Força Municipal de Segurança, durante uma coletiva de imprensa após sua posse nesta quarta-feira (1º).

Segundo Paes, a proposta visa estabelecer uma força armada que atuará em complemento às polícias civil e militar, além da Guarda Municipal, que passará por uma reformulação. O foco principal será nas áreas da cidade que não estão sob o domínio do crime organizado.

“Acreditamos que essa nova força poderá realizar um policiamento mais ostensivo em regiões menos conflituosas, onde o controle territorial não está em disputa. Em situações extremas, cabe às forças de segurança pública, como a Polícia Judiciária e a Polícia Militar, confrontar e retomar esses territórios”, afirmou o prefeito.

Uma das inovações propostas por Paes é a possibilidade de recrutar egressos das Forças Armadas para compor essa nova força municipal. O prefeito destacou que o município está em diálogo com a Advocacia Geral da União e o Ministério da Justiça para explorar essa opção. “Estamos considerando egressos do sistema de CPOR [Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro], onde indivíduos recebem treinamento robusto ao longo de seis a oito anos”, acrescentou.

A declaração do prefeito parece ser uma resposta direta às críticas recebidas durante sua campanha eleitoral, quando adversários apontaram a falta de ações mais eficazes no combate à violência. Paes enfatizou que muitos dos problemas enfrentados na segurança pública têm raízes em gestões anteriores, dizendo: “O que me indigna são as promessas vazias feitas por aqueles que fazem parte do mesmo partido que contribuiu para a crise atual na segurança pública”.

Além da criação da nova força, o prefeito destacou outras iniciativas voltadas para aumentar a segurança na cidade. Ele mencionou planos para tornar o sistema BRT mais seguro e aumentar o uso de câmeras como apoio às forças policiais estaduais.

O decreto 55584 estabelece oficialmente a formação de um Grupo de Trabalho encarregado de desenvolver estudos e análises sobre a criação da Força Municipal de Segurança no Rio. Este grupo será coordenado pelo Gabinete do Prefeito e contará com o suporte da Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Apoio à Segurança Pública (Civitas). Os membros do grupo serão designados pelo prefeito e poderão contar com a colaboração de diversos especialistas e entidades para enriquecer o debate sobre o tema.