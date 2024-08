Eduardo Leite: Segurança, Inclusão e Combate à Cracolândia

Eduardo Leite, candidato a vereador pela Federação PSDB Cidadania em São Paulo, está comprometido em propor projetos de lei e políticas públicas eficazes e inclusivas para transformar a cidade. Com uma plataforma focada em segurança urbana, assistência a moradores de rua e combate à cracolândia, Eduardo buscará implementar soluções sustentáveis e humanas para os desafios enfrentados pela nossa comunidade.

Segurança Urbana: Eduardo propõe um conjunto abrangente de medidas para melhorar a segurança no município e em seus 96 distritos, respeitando as características locais. Entre as iniciativas estão a ampliação do patrulhamento comunitário, a implementação de tecnologias de monitoramento inteligente e a promoção de programas de prevenção ao crime.

Acolhimento aos Moradores de Rua: Reconhecendo a complexidade da situação dos moradores de rua, Eduardo pretende promover políticas que vão além da assistência emergencial, afirmando que “como sempre digo, o paciente melhora com atenção”.

Combate à Cracolândia: Diante da cracolândia, que há décadas assombra os moradores de São Paulo e que agora está espalhada por toda a capital, Eduardo propõe ações integradas que incluem desde o aumento do acesso a serviços de saúde e reabilitação até a promoção de projetos de inclusão social e geração de empregos.

Com um histórico de dedicação e uma visão clara para o futuro da cidade, adquirida através de 10 anos de trabalho em programas da ONU e no Comitê Permanente Latino-Americano para Prevenção de Crimes (COPLAD) do ILANUD, exercendo a função de secretário-geral e atuando como autoridade na implementação do programa Segurança Humana na América Latina e Caribe da Unidade de Segurança Humana das Nações Unidas, Eduardo Leite está preparado para exercer a função de vereador em São Paulo. Seu número na urna é 45000.