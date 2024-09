Eduardo Leite propõe criação de subprefeituras na Vila Luzita e Segundo Subdistrito

O candidato a prefeito de Santo André, Eduardo Leite (PSB), intensificou as caminhadas pelos quatro cantos da cidade, percorrendo ruas e avenidas e falando de suas propostas se eleito na eleição que será disputada no dia 6 de outubro deste ano.

Eduardo Leite se dedicou a percorrer as regiões do Parque Erasmo, Camilópolis, Jardim Cristiane, Jardim Ana Maria e Jardim Utinga, acompanhado por lideranças e apoiadores. Ao microfone, o prefeiturável destacou sua experiência e trabalho, que o capacitam para o desafio de governar uma cidade do tamanho e importância de Santo André.

“Eu me preparei e estou pronto para fazer uma Santo André daqui pra melhor. Vamos criar um novo modelo de gestão que aproxima as pessoas do governo. Por isso, vou implantar duas subprefeituras nas regiões da cidade. Uma aqui, no Segundo Subdistrito, e outra na região da Vila Luzita”, afirmou o candidato.

O postulante ao Paço Municipal relembrou também a necessidade de investir com a mesma intensidade no Centro e nos bairros mais afastados da cidade, para garantir a mesma qualidade de vida para os andreenses em toda a cidade, sem distinção.

“Eu acredito numa Santo André unificada. Com o apoio do deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil), vamos conseguir trazer mais recursos e investir em habitação, em moradia digna e fazer o maior programa de regularização fundiária. Escritura na mão e sono tranquilo para milhares de famílias”, assegurou o candidato a prefeito.

“Eu nasci na periferia, no bairro de Camilópolis, e sei dos desafios que muitas famílias enfrentam. Por isso, também quero intensificar o investimento em Educação, Esporte, Lazer, para garantir dignidade, qualidade de vida e mais oportunidades a todos e todas”, pontuou.

Eduardo Leite destacou, ainda, a necessidade de ter mais uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no Segundo Subdistrito e garantiu que entregará o Hospital da Vila Luzita, para desafogar o Sistema de Saúde.

“Quem precisa de atendimento médico não pode esperar. A Saúde de Santo André tem que ter qualidade e eficiência. Não bastam prédios bonitos. Temos que ter médicos nas Unidades de Saúde, rapidez no agendamento de exames e consultas e gerir com experiência e comprometimento o orçamento de R$ 1,2 bilhões para que a nossa gente tenha o atendimento que precisa e merece”, finalizou o prefeiturável.

Eduardo Leite seguirá com agendas por todos os bairros ouvindo as pessoas e falando de suas propostas para a cidade.