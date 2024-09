Eduardo Leite leva uma multidão à Oliveira Lima neste sábado

Eduardo Leite (PSB), candidato à Prefeitura de Santo André, foi recebido com carinho por uma multidão em percurso inédito na tradicional Coronel Oliveira Lima, com uma subida em um dos principais corredores populares de comércio da cidade. Eduardo foi abraçado por mais de mil andreenses, entre lideranças e apoiadores.



O principal corredor comercial da região central foi tomado por pessoas que confiam no projeto de Eduardo Leite, que vem propondo uma série de avanços para melhorar ainda mais a vida da nossa gente.

“Muito especial percorrer este trecho e receber o carinho e o apoio de tanta gente. Eu me preparei e estou pronto para governar Santo André e, ao lado da minha vice, Dra. Fabiana Marangoni, e com o apoio do deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil)”, ressaltou o prefeiturável.

Segundo o candidato, é histórico e simbólico reunir tanta gente na Oliveira Lima, para fazer essa subida que também impulsiona o momento da campanha. “Me emociona ver todos os rostos que fazem parte da minha trajetória. Sou filho desta terra, de Santo André, e tenho história de trabalho e de resultados. Sei como fazer e tenho a experiência para que a nossa cidade possa avançar daqui para melhor”, sustentou o candidato ao Paço andreense.

Também fez parte da agenda de Eduardo Leite neste sábado a participação do lançamento da candidatura do vereador Márcio Macaco (União Brasil).

Na parte da tarde, Eduardo Leite esteve, ao lado da vice, a médica Dra. Fabiana Marangoni, e do deputado federal Fernando Marangoni. O encontro reuniu mais de 300 pessoas.

“Hoje temos duas Santo Andrés: a Santo André das redes da atual gestão, que parece que vivemos na Dinamarca, e a Santo André do núcleo Pintassilva, onde há 40 anos não há coleta de lixo”, discursou Eduardo Leite.

“Macaco, vim aqui pedir o apoio de vocês porque nosso projeto é forte e podemos dar o salto de qualidade que a nossa cidade merece e que a nossa gente precisa”, finalizou.