Eduardo Leite amplia atuação e cumpre agenda intensa no fim de semana em Santo André

Fim de semana movimentado para o candidato a prefeito de Santo André, Eduardo Leite (PSB).

Eduardo Leite participou de caminhadas por regiões de Santo André. Ao lado de apoiadores e lideranças dos bairros, falou de seu programa de governo e apresentou seus compromissos com os andreenses.

“Andar pela Vila Luzita, Jardim Santo André e Vila Rica ouvindo as famílias, as mulheres, dando voz e vez à nossa gente, com transparência e dignidade, exige experiência. Eu me preparei ao longo de três mandatos como vereador”, assegurou o candidato ao Paço Andreense, que esteve nessa região junto com sua vice Dra. Fabiana Marangoni e o deputado federal Fernando Marangoni.

“Com o apoio do deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil), vamos trabalhar muito para dar o salto de qualidade de que a nossa gente quer, merece e precisa, sobretudo na habitação e ampliando a construção de moradias de interesse social, para levar dignidade e qualidade de vida”, enfatizou Eduardo Leite.

Neste domingo (15), o candidato a prefeito também percorreu ruas no Segundo Subdistrito, região onde nasceu e se criou, no Camilópolis, e participou de almoço beneficente na Cidade dos Meninos, no Parque Novo Oratório.