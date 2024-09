Eduardo Kobra se inspira em Pavarotti para criar seu oitavo mural na Itália

Terra natal dos ancestrais de Eduardo Kobra, a Itália acaba de ganhar o oitavo mural assinado pelo artista brasileiro. Um dos maiores nomes da street art no mundo, ele deixou sua marca em San Pietro Magisano, pequeno vilarejo de cerca de 300 habitantes localizado na Calábria – região onde nasceram seus bisavós. Com aproximadamente 100 metros quadrados, a obra retrata o ilustre tenor Luciano Pavarotti, italiano que contribuiu para a popularização da ópera por meio dos seus potentes e inconfundíveis vocais.

“Os pássaros que saem de sua boca são inspirados em espécies brasileiras e simbolizam o seu legado e a sua música que, até hoje, ecoa, livre e bela, em todo o mundo”, afirma Eduardo Kobra.

Com os traços característicos do muralista e as cores vibrantes combinadas ao preto e branco, a arte entitulada “Pavarotti” também transmite uma mensagem de liberdade cultural e leva a fauna nativa do Brasil ao território europeu. A parede da casa onde o grafite está registrado foi cedida por uma moradora de 80 anos que admira o trabalho de Pavarotti e de Kobra.

O processo de criação do mural aconteceu durante o LuceFest – festival de requalificação urbana que tem levado artistas do mundo todo ao vilarejo. A negociação para a participação de Kobra foi iniciada em 2021. Atualmente, o local já conta com 113 obras de arte – em média uma peça para cada três habitantes –, entre murais, instalações criativas de reciclagem, pinturas ao ar livre e bancos pintados.

Diretor de arte do festival, Carmine Elia exaltou a parceria com o brasileiro no projeto. “Kobra nunca pintou numa aldeia tão pequena em toda a sua maravilhosa carreira”, pontua. “O mural dedicado a Pavarotti é um símbolo da italianidade no mundo em uma aldeia onde cerca de 60 pessoas, inclusive eu, tocaram ou tocam algum instrumento musical nas bandas de pequenas cidades”, completa o diretor.

Legado em solo italiano

Foi em 2014 que Eduardo Kobra iniciou a construção de seu legado na Itália, com referências a diferentes ícones do país. Com o mural intitulado “Paz”, ele retratou a ativista Malala Yousafzai em uma rua de Roma. Dois anos depois, foi a Ravenna para produzir a arte “Dante Alighieri”, em que o escritor e poeta aparece pensativo.

No ano seguinte, inovou ao pintar o mural “David de Carrara”, que tem 12 metros de altura por 20 metros de largura e foi criado diretamente no mármore, no alto das pedreiras de Carrara, a mil metros de altitude. Já em 2019, foi convidado para eternizar a imagem do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna no autódromo de Ímola, onde aconteceu o acidente que ocasionou a morte do atleta, em 1994. Em “Ayrton Mágico – A alma além dos limites”, Kobra mostrou o olhar, enquadrado pelo capacete, e as mãos de Senna erguidos aos céus.

San Marino foi o quinto local italiano a receber uma obra assinada por Kobra, em 2022. Com 1.300 metros quadrados, o grafite na fachada da fábrica do grupo SIT conta a história e a lenda do país e do Monte Titano, que fica a 749 metros de altitude e é o ponto mais alto de San Marino, nos Apeninos. Considerada uma atração turística da região, a pintura “A lenda de San Marino” ganhou iluminação especial e até uma passarela, para que os visitantes consigam admirar o painel de perto.

Em Pisa, no ano passado, Kobra uniu diferentes elementos no mural “Galilei, gênio que Pisa deu à humanidade”, de 160 metros quadrados. Além de representar o astrônomo nascido no local, ele substitui o telescópio pela torre de Pisa, um dos principais pontos turísticos da região, à frente de uma galáxia estrelada. Neste ano, antes de “Pavarotti”, Kobra assinou a pintura “Paolo Rossi”, elaborada para exaltar o jogador de futebol que ficou marcado pelos feitos em 1982, edição em que a Itália foi campeã da Copa do Mundo.

O artista também tem deixado sua assinatura no país com exposições individuais especiais. A primeira aconteceu há 10 anos, na Dorothy Circus Gallery, em Roma, com obras emblemáticas como “John Lennon, ”“Nelson Mandela”, “Madre Teresa” e “Dalai Lama”. No ano passado, levou a Pisa a exposição Recortes, durante o Festival della Strada no museu Palazzo Blu. O paulistano dividiu o espaço com outros grandes nomes da arte, como Salvador Dalí, Pablo Picasso e Joan Miró.

Desde março, está disponível a exposição especial preparada por Kobra para celebrar os 40 anos das relações bilaterais entre Brasil e San Marino. Ao todo, são exibidas nove obras no Palazzo del Turismo, na capital sanmarinense. Após receber mais de 15 mil visitas, a duração da mostra, que seria encerrada em setembro, foi prorrogada para 30 de outubro.

Sobre Eduardo Kobra

Nascido na periferia de São Paulo em 1975, Eduardo Kobra alcançou reconhecimento global como um dos artistas mais renomados da atualidade. Sua jornada artística começou como pichador na adolescência. Ao longo dos anos, Kobra desenvolveu seu estilo marcante de muralismo, caracterizado por cores vibrantes e contrastantes, e sua habilidade em retratar personalidades, fatos históricos e questões sociais em murais gigantescos.

Com obras em cinco continentes, Kobra quebrou recordes de tamanho de murais, incluindo o maior mural grafitado do mundo. Seu trabalho ganhou visibilidade internacional, com destaque para a obra “O Beijo” em Nova York. Além disso, ele recebeu convites de galerias, museus e organizações, incluindo a ONU, para exibir suas obras e participar de projetos de prestígio.

Kobra também se envolve em causas sociais, usando a arte como veículo para promover mudanças positivas. O Instituto Kobra busca aproximar a cultura a quem tem menos acesso e apoiar causas humanitárias, enquanto suas parcerias com empresas contribuem para viabilizar seus projetos públicos de grande escala. Sua trajetória é um exemplo inspirador de como a arte pode transcender fronteiras e causar impacto positivo no mundo.