Eduardo Kobra inaugura novo museu em Miami

Desde o dia 9 de dezembro, 13 telas do artista brasileiro Eduardo Kobra podem ser vistas na inauguração de um novo espaço histórico em Miami, o museu do Hampton House. Reconhecido internacionalmente por seus grandes murais em espaços públicos urbanos, o artista visual brasileiro Eduardo Kobra vem alcançando sucesso com suas telas. Acaba de chegar de Pisa, na Itália, onde abriu a exposição “Recortes”, no Palazzo Blu.

Kobra é um dos importantes artistas que integram a mostra ‘Gimme Shelter’, aberta ao público no dia 9 de dezembro no The Historic Hampton House Museum of Culture & Art, em Miami. A exposição teve como ponto de partida a incrível coleção particular da filantropa e mecenas norte-americana Beth Rudin DeWoody – e integra a programação oficial da Art Basel Miami Beach, considerada a principal feira internacional de arte contemporânea da América do Norte. As telas ficam expostas ao público até o dia 22 de janeiro.

O artista brasileiro terá 13 telas expostas, um conjunto denominado ‘Black Lives’. São retratos de personalidades negras relevantes para a cultura mundial, além de obras que trazem mensagens antirracistas e em prol da coexistência. “São valores constantes em minha carreira e é extremamente importante trazer estas telas para um espaço tão significativo como é Hampton House”, afirma o artista.

O Hampton House é uma peça importantíssima da história negra de Miami. Trata-se do único remanescente preservado dentre os hotéis dali que constavam do icônico ‘The Negro Motorist Green Book’, um guia de viagem feito para afroamericanos em um tempo de segregação racial – ou seja, contendo os locais que aceitavam negros e que eram seguros para eles.

Em 1976, o hotel fechou as portas e o edifício, que já havia recebido ilustres hóspedes como Martin Luther King, Nat King Cole e Muhammad Ali, ficou abandonado até o início dos anos 2000. Deteriorado, chegou a estar em vias de demolição. Até que um grupo de defensores do patrimônio histórico conseguiu que o imóvel fosse protegido e convertido em museu.

Obras remetem à história da Hampton House

Kobra traz em suas telas personagens icônicos que ficaram hospedados no hotel, entre os anos 1950 e 1960, como Louis Armstrong, Stevie Wonder, Marvin Gaye, James Brown. “É uma celebração desses grandes artistas que passaram por ali”, conta o artista. Personalidades não só da música, mas do esporte e da política, também estão entre os escolhidos.

Martin Luther King tinha um quarto para ele no hotel, onde havia inclusive uma porta de fuga. Foi lá onde fez os ensaios para o seu discurso histórico “I have a dream”, proferido em Washington em 1963, e que reuniu 250 mil pessoas para defender a liberdade e justiça para a população negras. O líder é retratado por Kobra na obra “Martin Luther King”, com a multidão ao fundo. O boxeador Muhammad Ali, o ativista Malcom X, o jogador de beisebol Jackie Robinson, também estão entre os ícones retratados pelo artista brasileiro. “A história do racismo e da segregação são muito fortes. Eu não poderia deixar de estar presente neste lugar que dialoga tão fortemente com o engajamento que trago na minha obra”, afirma Kobra.

No início do ano que vem, Kobra irá ainda fazer um mural de 19 m x 9 m em frente à instituição – seguindo a mesma linha temática. A mostra em Miami vem na esteira de uma outra exibição internacional que, cada vez mais, firma o nome de Kobra também entre o dos grandes artistas de telas da contemporaneidade. Em outubro, ele abriu sua mostra ‘Recortes’ no museu Palazzo Blu, em Pisa, na Itália – inéditas, as obras podem ser conferidas até o começo do ano que vem.

No fim de novembro, Kobra também inaugurou um espaço dedicado a suas obras na 5ª Avenida, em Nova York. Batizado de Hall of Kobra, é organizado e mantido pela galeria que representa o artista.

Eduardo Kobra

Nascido na periferia de São Paulo em 1975, Eduardo Kobra se tornou um renomado artista global, com murais em cinco continentes. Ele detém recordes, incluindo o maior mural grafitado do mundo, e feitos como um painel de quase 500 metros quadrados instalado na sede da ONU, em Nova York. Além disso, ele é reconhecido por galerias e museus e, recentemente, um filme sobre sua vida ganhou o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Kobra é conhecido por sua sensibilidade às questões sociais, representando causas ambientais, direitos humanos e paz em seus murais. Ele também fundou o Instituto Kobra, que busca transformar vidas através da arte, por meio de diversas ações e em projetos humanitários.

Serviço

“Black lives” – exposição de Eduardo Kobra em Miami

Até 22 de janeiro

Hampton House

4240 NW 27th Ave

Miami, FL 33142

United States