Eduardo Kobra e Sasha Korban se unem na produção de murais

Nesta terça-feira (5), a cidade de São Paulo recebe um mural especial do artista Eduardo Kobra. Pela primeira vez após 15 anos, o paulista, que é referência mundial na arte urbana, se une novamente a um outro muralista para a produção de duas obras em Pinheiros: o ucraniano Sasha Korban. Além de proporcionar uma potente integração artística entre os dois países, a iniciativa faz parte do projeto “The Exchange” no qual a arte virou símbolo da força e resiliência da nação ucraniana que há dois anos vive uma guerra com a Rússia.

A arte desenvolvida por Kobra mostra uma cerâmica fragmentada, nas cores da bandeira da Ucrânia, e mãos de diferentes pessoas que seguram os cacos e representam a união do povo pela restauração do país. O mural ainda conta com borboletas coloridas nas cores das bandeiras brasileira e ucraniana, que retratam a transformação e a esperança. Para conectar os dois lados do edifício, as borboletas saem do vaso e vão em direção ao mural do Sasha. A arte dele apresenta uma dançarina tradicional ucraniana, que imita o movimento das borboletas. A obra enfatiza o voo de liberdade que os ucranianos desejam alçar.

Kobra ressalta que a iniciativa, idealizada pelo Instituto Ucraniano, está conectada ao seu projeto de paz. “Recebemos o convite para participar deste projeto devido aos vários murais que já tenho pelo mundo inteiro com mensagens de paz e harmonia entre os povos”, explica. Ele tem obras em mais de 40 países, em cinco continentes, e divulga mensagens positivas em diversas delas.

O encontro entre Kobra e Sasha aconteceu pela primeira vez no fim de fevereiro. Para vir ao Brasil, o ucraniano conseguiu uma autorização especial do governo ucraniano. Ao chegar no país, ele visitou um dos ateliês de Kobra, no FAMA Museu, em Itu, no interior de São Paulo. Inclusive, essa é mais uma boa notícia para os admiradores do trabalho do artista: o espaço acaba de ser aberto para visitação do público e funciona de quarta a domingo, das 11h às 17h, com entrada gratuita.

“Sasha esteve no meu ateliê em Itu e discutimos juntos as ideias e a proposta do trabalho. Como o prédio tem duas faces, fiquei responsável por uma parte e ele, pela outra. Foi uma experiência bacana de conexão, com todos num único propósito de falar a respeito da paz, que é um tema importantíssimo, especialmente nos dias de hoje”, comenta Kobra.