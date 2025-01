Eduardo Costa inicia o ano com regravação de “Conta para ela”

Eduardo Costa é um clássico que não sai de moda nunca com mais de 20 anos de carreira. Sempre resgatando modas especiais, Eduardo Costa inicia o ano com tudo, ele traz sua identidade musical e novo arranjo a canção “Conta para ela”, conhecida pelo público na voz de Rick & Renner e Leandro & Leonardo. O lançamento da música será realizado nesta sexta-feira, 10, em todas as plataformas de áudio e vídeo. Pré-save: https://onerpm.link/contaparaela.

O cantor se mantém entre os principais nomes sertanejos mais consumidos com quase seis bilhões de visualizações no YouTube e foi o único de sua geração entre os nomes mais celebrados da atualidade no sertanejo em 2024, de acordo com pesquisa realizada pelo Google. Com um canal oficial extremamente produtivo, são mais de 200 canções com atualizações semanais.

Eduardo Costa dá voz à composição de Rick e Isa Coelho e canta sobre o sentimento profundo da paixão por uma mulher que não está distante, mas há esperança e força de vontade de seu parceiro para voltar.