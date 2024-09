Eduardo Costa e o poder da música popular

Com mais de 20 anos de carreira Eduardo Costa conquistou um público fiel, o que justifica seus mais de seis bilhões de visualizações no YouTube, aliás é neste canal que Eduardo chega como o único de sua geração entre os nomes mais celebrados da atualidade no segmento. O cantor vem logo após nomes como Henrique & Juliano, Zé Neto & Cristiano, Gusttavo Lima, Marília Mendonça & Jorge & Mateus, vale ressaltar que estes artistas são de uma safra com força no digital. Eduardo, é o clássico que não sai de moda nunca. Além disso, Eduardo Costa está entre os dez artistas sertanejos mais buscados no Google



No período da pandemia, Eduardo foi um dos mais produtivos e lançou em seu canal oficial de vídeo mais 200 canções, A maioria grandes clássicos, que na música sertaneja são conhecidos como modões. E também foi nesta mesma época o pico de audiência do cantor em seu canal, hoje um dos mais rentáveis. A prova da força de Eduardo Costa também sempre se refletiu em suas apresentações em programas de TV, foram deles grandes os recordes de audiência de programas na área do entretenimento, que continuam buscando o cantor, tido como garantia certa de audiência.



Fontes:

Top Globally Searched Artists- Brazil (Google)

CNN Brasil – https://www.cnnbrasil.com.br/entretenimento/sertanejo-lidera-ranking-dos-mais-ouvidos-no-youtube-ha-400-semanas/