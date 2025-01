Eduardo Costa é homenageado com 18 placas de plays em álbuns

Eduardo Costa publicou na última noite, 23, um momento especial da carreira. O cantor recebeu 18 placas de milhares de execuções em seus álbuns musicais ao longo da carreira, dentre elas uma marca de 4 bilhões. A homenagem foi realizada por sua equipe e a distribuidora ONErpm, em sua fazenda localizada em Minas Gerais.

“Fenômeno da música sertaneja”, comentou um admirador na publicação do perfil oficial do artista. Nesta sexta-feira, 24, Eduardo disponibilizou a regravação do clássico “Pecado de amor” em todas as plataformas de áudio e vídeo.

Com uma história de superação que vai de venda de picolés, salgados e verduras de porta em porta na infância até se tornar o sertanejo que arrasta multidões por todo o país e bate recordes em lançamentos. Eduardo Costa se mantém entre os principais nomes do gênero musical mais consumidos com quase seis bilhões de visualizações no YouTube e foi o único de sua geração entre os nomes mais celebrados da atualidade no sertanejo em 2024, de acordo com pesquisa realizada pelo Google. Com um canal oficial extremamente produtivo, são mais de 200 canções com atualizações semanais.