Eduardo Bolsonaro nega volta ao Brasil após decisão de Moraes

Na última terça-feira, 18 de março de 2025, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) declarou que não há qualquer chance de seu retorno ao Brasil, mesmo após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que decidiu arquivar o pedido para a retenção de seu passaporte.

Desde 27 de fevereiro, Eduardo reside nos Estados Unidos e, ao justificar sua permanência no exterior, expressou temores sobre uma possível prisão caso retornasse ao país. “O Brasil já não é um local seguro para você fazer oposição. Um local onde não há liberdade de expressão”, disse ele em entrevista à Revista Oeste. O deputado ainda se referiu ao ministro Moraes de maneira contundente, afirmando: “Ele é uma psicopata”.

O deputado, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi alvo de uma notícia-crime protocolada pelo líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara, Lindbergh Farias (RJ). O PT buscou impedir que Eduardo assumisse a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, citando sua proximidade com o governo do ex-presidente Donald Trump como um ponto controverso.

A ação apresentada por Farias solicitava a investigação criminal contra Eduardo e pedia a apreensão de seu passaporte. O líder petista alegou que o congressista estaria atuando contra os interesses nacionais e tentando constranger o STF.

No entanto, na mesma data em que Eduardo fez suas declarações, a Procuradoria Geral da República (PGR) se posicionou contra a medida cautelar solicitada e recomendou o arquivamento da investigação criminal. O procurador-geral Paulo Gonet argumentou que não havia provas suficientes para justificar uma investigação formal contra o deputado.

Assim, o cenário político continua tenso, com repercussões significativas nas relações entre os diferentes partidos e as instituições brasileiras.