Eduardo Boigues oficializa pré-candidatura à reeleição à Prefeitura de Itaquaquecetuba-SP

O prefeito de Itaquaquecetuba-SP, delegado Eduardo Boigues, teve a sua pré-candidatura à reeleição homologada nesse sábado (20/7), durante convenção administrativa e festiva do PL. O presidente da Executiva Nacional do partido, Valdemar Costa Neto, participou do evento, que reuniu mais de 5 mil pessoas no Ginásio Municipal de Esportes “Sumiyoshi Nakaharada” (rua Santa Rita de Cássia, 173 – Vila Japão). Durante o encontro, Boigues anunciou Rogério Tarento (PSD) como pré-candidato a vice na chapa majoritária:

“A parceria entre eu e Rogério (Tarento) começou lá atrás. Em 2016, fomos candidatos à Prefeitura de Itaquá, mas aquele não era o nosso momento. Hoje, a história se repete, depois de muita luta. Deus colocou a mão nessa cidade, e vai nos abençoar por mais quatro anos. Vamos, juntos, trabalhar por nosso povo e continuar fazendo a diferença na vida das pessoas”.

Rogerio Pereira Maia Tarento tem 49 anos. É casado e tem três filhos. Advogado, é especialista em Direito Eleitoral e em Direito Civil. Foi candidato a vice-prefeito na chapa de Boigues, em 2016 e, também, disputou a Prefeitura em 2012. Foi secretário municipal na Prefeitura de Poá-SP e, no governo do delegado, em Itaquá, entre 2021 e 2024, chefiou o Gabinete e respondeu pela Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana:

“Eduardo (Boigues) é o primeiro a chegar na Prefeitura e o último a sair. Trabalha dia e noite por Itaquá e cobra da equipe para que todos deem o máximo. Nossa ideia é continuar este trabalho, e entregar muito mais para a população. É o povo de nossa cidade que dá sentido a tudo isso. Não é à toa que o mote da pré-campanha é ‘para melhorar o que precisa e continuar o que está bom’”, reforçou Tarento.

O presidente da Executiva Nacional do PL não economizou elogios a Boigues. Destacou que o delegado, eleito prefeito de Itaquá, em 2020, em primeiro turno, pelo Progressistas, foi “uma das maiores aquisições do partido”, uma vez que sua gestão, com alto índice de aprovação, tende a influenciar outras pré-candidaturas da sigla no Alto Tietê.

Ao lado do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado (PL), e de Boigues, Costa Neto ainda profetizou a possibilidade de o partido chegar, um dia, ao comando do Governo do Estado:

“Vamos fazer prefeito em todo o Alto Tietê, inclusive em Guarulhos-SP. Temos gente qualificada para nos representar; gente boa, gente séria e que possa fazer algo por essa região, que precisa de muito, ainda. Vocês são novos. Daqui a alguns anos, podem ter certeza, nós vamos estar naquele Palácio dos Bandeirantes”.

Força política

Durante a Convenção, que reuniu 5 mil pessoas no Ginásio Municipal “Sumiyoshi Nakaharada”, e ao lado de sua esposa, a primeira-dama Mila Prates, e de seu secretário de Governo, Marcello Barbosa, Boigues apresentou os 180 pré-candidatos a vereador que vão defender sua reeleição nas ruas de Itaquá na campanha eleitoral, que tem início, oficialmente, em 16/8.

Os postulantes são filiados aos 13 partidos que formam a frente ampla do delegado: PL, Avante, MDB, PSD, Democracia Cristã, Progressistas, PMN, PSDB, PSB, União Brasil, Republicanos, Cidadania e PMN – sendo a maior coligação da cidade e que também está entre as maiores do Alto Tietê e do estado de São Paulo.

O evento contou, ainda, com a presença de correligionários, de lideranças e de presidentes de partidos, de prefeitos e de outras autoridades, como os deputados estaduais Tomé Abduch (Republicanos) e Rafael Saraiva (União Brasil), o deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil), e o secretário de Estado de Turismo, Roberto de Lucena (Republicanos).