Edu Falaschi se apresenta no Arena Club no dia 20 em Santos

Para comemorar os 20 anos do DVD “Rebirth Live In São Paulo”, o cantor Edu Falaschi traz para Santos, no dia 20, a partir das 20 horas, a turnê que revisita o álbum da época em que era vocalista do Angra.

No palco, a nostalgia e emoção se unem ao espetáculo. Cantando na íntegra o disco, Edu promete performar músicas que não são apresentadas ao vivo por ele há mais de 12 anos. No repertório, a plateia poderá puxar o coro com “Carry On”, “Nothing To Say”, “Time”, “Make Believe” e muito mais.

Com uma estrutura de festival, o músico sobe ao palco acompanhado da banda formada por Fábio Laguna (teclados), Roberto Barros (guitarra), Diogo Mafra (guitarra), Raphael Dafras (baixo) e Jean Gardinalli (bateria).

Muitos efeitos sonoros bombásticos e um show de luzes também fazem parte da festa, o cantor entregará momentos inesquecíveis ao público santista.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis no link Articket , com valores a partir de R$50. Estudantes, idosos, professores, deficientes e quem doar 1kg de alimento não perecível na entrada do evento têm direito a meia-entrada.

O Arena Club está localizado na Av. Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Mathias, Santos.

Serviço

Edu Falaschi – 20 anos de Rebirth Live in São Paulo

Data: 20/07 – sábado

Horário: Abertura da casa às 20 horas

Ingressos: https://articket.com.br/e/1962/edu-falaschi-em-santos

Local: Arena Club – Av. Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Mathias, Santos.