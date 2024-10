Edu Falaschi apresenta turnê comemorativa no Theatro Pedro II

O cantor Edu Falaschi sobe ao palco do Theatro Pedro II, em Ribeirão Preto, no dia 18 de outubro, às 20h, para apresentar o show da turnê “Rebirth Live in SP Revisited – 20 anos”. O evento celebra as duas décadas do icônico DVD do grupo Angra “Rebirth Live in São Paulo”, um marco na história do metal brasileiro. Os ingressos estão à venda pelo site Bilheto.

O repertório do show promete ser uma viagem nostálgica para os fãs, com canções que marcaram época, como “Carry On”, “Nothing to Say”, “Time” e “Make Believe”. Estas músicas, que não são interpretadas por Falaschi há mais de uma década, fazem parte do setlist que o artista anunciou como uma despedida, sugerindo que essa pode ser a última oportunidade de ouvi-las ao vivo em sua voz.

“Estou empolgado em celebrar este marco tão significativo com os fãs. Mal posso esperar para compartilhar essa experiência única”, declarou o músico, que também já fez parte das formações dos grupos Almah, Kamelot e Mitrium.

A turnê, que já percorre mais de 30 cidades brasileiras ao longo de 2024, resgata a energia do DVD gravado no início dos anos 2000. “Rebirth Live in São Paulo” eternizou um dos momentos mais marcantes da banda Angra, registrando a nova fase da formação do grupo na época e consolidando Falaschi como um dos grandes nomes do metal no Brasil.

O show em Ribeirão Preto promete ser um encontro especial para fãs antigos e novos, com momentos de emoção e lembranças de uma trajetória musical que acompanhou diferentes fases da vida do público.

Serviço

“Rebirth Live in SP Revisited – 20 anos” – Show com Edu Falaschi

Data: 18 de outubro de 2024 (sexta-feira)

Horário: 20 horas

Local: Theatro Pedro II (rua Álvares Cabral, 370, Centro, Ribeirão Preto/SP).

Classificação: 16 anos

Ingressos:

Balcão Simples: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

Balcão Nobre: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia)

Plateia B: R$ 130,00 (inteira) e R$ 65,00 (meia)

Plateia A: R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia)

Vendas: https://www.bilheto.com.br/comprar/2323/edu-falaschi-dvd-rebirth-revisited-20-anos (valor + taxa)

Realização: Live Co.