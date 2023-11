“Edu canta Samba in Rio” terá participações especiais

No próximo dia 29/01, o cantor Edu Ares grava seu novo audiovisual “Edu canta Samba in Rio”. A gravação é aberta ao público e acontece no Mirante Dona Marta – Rio de Janeiro, com várias participações especiais como o cantor Gamadinho e Branco, vocalista do Grupo Clareou.

Com repertório amplo, composto por músicas autorais e covers de outros grandes músicos, Edu promete encantar o público mais uma vez com canções suas de sucesso como: “Chocolate Glacê”, “Meu Crush” e sua nova música de trabalho: “A Gente É Isso Aí”.

“A cidade e o público do Rio do Janeiro me encantam. Escolhemos o Mirante justamente pelo visual lindo e a cidade respira samba. Não tem como ser melhor! Estou muito feliz com esse novo projeto. Vocês vão se surpreender!”, conta Edu Ares com alegria.

Edu Ares nasceu no Brasil, mas também canta samba nos EUA há mais de 20 anos, onde estudou música desde pequeno. Atualmente, o cantor mescla sua agenda de shows em Orlando e Brasil.