Edu Ares lança audiovisual de “A Gente É Isso Aí”

Após o ótimo resultado do single “A Gente É Isso Aí”, Edu Ares agora aposta no videoclipe da canção para torná-la um sucesso maior ainda. Lançado na última sexta-feira (23), no YouTube, a produção conta com recortes das últimas gravações do artista em seus shows cantando o hit.

“A Gente É Isso Aí” faz parte do primeiro EP autoral do cantor, lançado em 2022, e fez tanto sucesso nas redes sociais que ganhou nova versão em 2023 e atualmente é sua música de trabalho. “Essa é uma das minhas músicas preferidas e do público também. Dá pra sentir a emoção da galera nos meus shows. Por isso, decidimos lançar um audiovisual.”, conta Edu.

Edu Ares nasceu no Brasil, mas estudou música nos EUA, onde tem um público fiel nas rodas de samba. Hoje, o artista se reveza entre seu país natal e Orlando.