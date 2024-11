Edu Ares encerra o ano com um show de samba e pagode de mais de 5 horas em São Paulo

No dia 23 de novembro, a partir das 16h, o cantor e compositor Edu Ares comanda o “Pagode do Edu – Em Casa” no Ponto B Bar e Lounge, na zona sul de São Paulo. O show, conhecido por reunir uma legião de fãs do samba e do pagode, terá mais de 5 horas de duração, com um repertório diversificado que mistura clássicos eternos do samba e pagode com as composições autorais de Edu Ares, que expressam suas vivências e paixão pela música. Essa edição será a última do ano.

Para tornar a noite ainda mais especial, o cantor convidou um time de peso para subir ao palco. Entre os nomes confirmados estão Almirzinho, filho do icônico Almir Guineto e representante do autêntico samba carioca; Ceceu Muniz, conhecido por sua voz marcante; Mé Maior e Edu Persí, dois talentos que agregam ainda mais energia ao espetáculo; além de Fabiana Bombom, Delei Martins, Joel Trindade, MC Gu da Catarina, MC PH Raro, Vini Gram, MC Poneis Dj Danilo Mix e DJ Edão, que garantem uma mistura única de samba, pagode e ritmos atuais, criando uma experiência sonora completa e inesquecível.

Com uma carreira solo em plena ascensão, Edu Ares tem se destacado por sua fusão de influências brasileiras e americanas, algo que é refletido em suas músicas e performances cativantes. Sua autenticidade e presença de palco vêm conquistando uma base sólida de fãs, e ele já adianta que 2025 será um ano cheio de novidades e lançamentos especiais para consolidar ainda mais seu nome no cenário musical.

Serviço – Pagode do Edu – Em Casa

Data: 23 de novembro (sábado)

Horário: A partir das 16h

Local: Ponto B – Bar e Lounge

Endereço: Rua Guian, 238, São Paulo – SP

Contato: Gabriel Martins – (11) 98786-7496

Ingressos: Disponíveis no local e com valores promocionais para os primeiros compradores

Não perca essa celebração imperdível de samba e pagode com Edu Ares e seus convidados!