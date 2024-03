Edson & Hudson atraem 15 mil visitantes em show dos 70 anos de Ribeirão Pires

Na noite desta terça-feira (19), Edson & Hudson brilhou no Complexo Ayrton Senna ao realizar um show especial em comemoração aos 70 anos de Ribeirão Pires. O evento foi marcado por emocionantes performances e celebração da história local. Com 15 mil pessoas na plateia, a dupla encantou o público com sucessos como: Porta-Retrato, Foi Deus e Deixa Eu Te Amar.

Convidados de honra, Edson destacou a sensação de participar da festividade: “É uma emoção indescritível para nós sermos convidados para o show que marca o aniversário da cidade. Ribeirão Pires tem um lugar especial em nossos corações, e poder fazer parte desse momento é realmente gratificante.”

Munícipes e turistas puderam acompanhar o evento que comemora o aniversário ribeirão-pirense. A exemplo de Taynara da Silva, que viajou quase 500 quilometros para chegar na Estância: “Decidi vir de São José do Rio Preto aproveitar o feriado e, ao descobrir que também teria esse incrível show em Ribeirão Pires, não pude perder a oportunidade. É maravilhoso ver como a cidade se transforma em um centro de celebração e cultura.”

O show, parte integrante do calendário de aniversário da cidade, não se limitou apenas à música. Os presentes tiveram a oportunidade de degustar a deliciosa culinária típica que estará em destaque na próxima Entoada Nordestina, agendada para o fim de semana seguinte (22, 23 e 24). Esta prévia gastronômica adicionou um sabor especial à noite, antecipando o que os visitantes poderão desfrutar durante o evento cultural.

“É uma honra ter uma dupla como Edson & Hudson fazendo parte do nosso evento de aniversário da cidade. Sua presença não apenas enriquece culturalmente a nossa festa, mas também demonstra o reconhecimento da nossa comunidade pela música de qualidade.”, destacou o prefeito Guto Volpi.

Ricardo Rodrigues, morador da Estância e fã da dupla, celebrou a oportunidade de ver a atração na cidade: “Estou extremamente feliz por ter a dupla Edson & Hudson aqui em Ribeirão Pires. Sou fã deles há anos e ver meu sonho se realizar neste evento de aniversário da cidade é realmente emocionante.”

Um aspecto notável do evento foi a iniciativa solidária, onde a entrada teve doação voluntária de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para pets. Essa atitude solidária reforçou o espírito de comunidade e generosidade que permeia a cidade.

“A entrada solidária é uma forma simples, mas poderosa, de ajudar as pessoas mais necessitadas. Estamos gratos por fazer parte deste evento e por contribuir para uma causa tão nobre.”, destacou Edson sobre a iniciatividade da cidade.

Além da música envolvente de Edson & Hudson, os espectadores puderam vislumbrar o que está por vir na programação da Entoada Nordestina, que contará com apresentações de renomados artistas como Frank Aguiar (22), Chambinho do Acordeon (23), e encerrando com chave de ouro, Chico César e Geraldo Azevedo (24).